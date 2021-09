¿Qué personajes del MCU podría incluir Doctor Strange 2?

Los fanáticos de Doctor Strange 2 ya mueren de ansías por saber cómo será el trama de la nueva película de Marvel Studios y si contará o no con algunos personajes del Universo cinematográfico de Marvel (MCU), por eso, ¡aquí te diremos todo lo que sabemos!

En La Verdad Noticias te recordamos que la primera entrega del Hechicero Supremo se dio en 2016 y fue muy bien recibida por todos los amantes de los superhéroes, de ahí que, los fans ya quienes que la esperada secuela ya este en cines,

Anteriormente te contamos que si la segunda entrega será o no una película de terror; sin embargo, ahora te diremos algunos rumores que ya están saliendo a la luz sobre este nuevo filme.

Doctor Strange 2: ¿Habrá personajes del MCU?

La película de Strange in the Multiverse of Madness está bajo la dirección de dirigida por Sam Raimi y hay rumores de que algunos personajes del Universo cinematográfico de Marvel aparezcan en el trama, se habla especialmente de Wanda Maximoff que es interpretada por Elizabeth Olsen, pero eso no es todo, se espera que también haya un cameo de otros personajes como:

Loki (Tom Hiddleston)

Sylvie (Sophia Di Martino)

Mobius (Owen Wilson)

Revelado estos rumores, los fans de Marvel simplemente están que no se la creen, pues, como sabes, estos personajes han sido todo un éxito en la serie estrenada en Netflix sobre Loki, ¿ya la viste?

¿De qué tratará la secuela de Strange?

Strange. Foto: larepublica.pe

Se sabe que el solitario doctor tendrá que decidir entre su ética y moralidad, ya que, todo indica que deberá o no eliminar a la Bruja Escarlata, también llamada Wanda Maximoff, ¿crees que lo haga?

Si quieres saber más sobre esta película tienes que revisar Doctor Strange 2 ELIMINARÁ a un personaje.

Con información de quever.news