¿Qué personaje de Chris Hemsworth eres basado en tu signo del zodiaco?

Chris Hemsworth es un actor australiano mejor conocido por su papel de Thor en las películas de Marvel Cinematic Universe, que comenzó en 2011 después del lanzamiento de la primera cinta del dios del trueno, pero que ha desempeñado varios otros papeles desde entonces.

Por lo general, Chris Hemsworth se concentra en los roles del personaje secundario atractivo o, a veces, interpretar al militar concentrado.

Este actor de MCU se ha convertido en un favorito de los fanáticos en los últimos años, tanto como dios del trueno como actor en general. Una vez más, interpretará a Thor en la próxima película Thor: Love and Thunder, que continuará la historia del héroe después de los eventos de Avengers: Endgame.

Con una docena de personajes a lo largo de su carrera en Hollywood, es momento de descubrir cual de ellos te representa de acuerdo a tu signo del zodiaco.

Aries - Thor (Pre-Destierro)

Aries

Seamos honestos, en Thor y Thor: The Dark World, Thor de Chris Hemsworth es un personaje totalmente diferente de Thor: Ragnarok y más allá. Tal vez esto se deba a la diferencia de dirección tomada por el estudio y los equipos de filmación, o tal vez sea una evolución natural del personaje después de su ruptura con Jane Foster y la muerte de su padre.

Cualquiera que sea el caso, estos dos Thors encajan en diferentes signos del zodíaco. El Thor de antes de ser desterrado por Odin es un Aries perfecto. Es fuerte y fogoso, valiente y decidido. Se lanza directamente a la batalla sin temor a las consecuencias, siempre y cuando sea para proteger a sus seres queridos.

Tauro - Taylor Rake

Tauro

Chris Hemsworth apareció recientemente en la película Extraction de 2020 como un mercenario de operaciones encubiertas, Taylor Rake. Taylor está increíblemente decidido a proteger al joven que fue contratado para salvaguardar durante toda la película, incluso cuando las cosas dejan de ir por completo según lo planeado.

A Taylor, el pistolero contratado, incluso se le ofrece más dinero para entregar al niño que estaba destinado a salvar. Este sentido del deber y pura determinación de llevar a cabo su tarea es muy similar al de un Tauro, que siempre es confiable.

Géminis - Curt

Géminis

The Cabin in the Woods hace un trabajo increíble al romper el molde de una típica historia de terror en más de un sentido. Cada uno de los personajes está destinado a cumplir el papel de uno de los cinco estereotipos, el atleta, el fácil, el tonto, el erudito y la virgen.

Curt estaba destinado a desempeñar el papel de atleta, y aunque era un poco atlético, siempre mostraba que era increíblemente amable e inteligente, a diferencia de muchos deportistas de películas de terror. Este aspecto hace que Curt sea muy similar al de Gemini, y cuando los ingenieros comenzaron a esparcir diferentes cosas por el aire para cambiar las personalidades de los personajes, Curt se vuelve más un idiota agresivo, mostrando otro lado (fabricado) de él.

Cáncer - Eric The Huntsman

Cáncer

Chris Hemsworth interpretó a Eric the Huntsman en Blancanieves y el cazador y en The Huntsman: Winter's War. El papel del Cazador en la historia de Blancanieves es la personificación perfecta del Cáncer.

El Cazador es contratado para matar a Blancanieves y colocar su corazón en una caja para entregárselo a la reina malvada, que quiere ser la más bella de la tierra. Se dejó llevar por su corazón, ya que la reina prometió devolverle la vida a su difunta esposa. Eric es rudo en los bordes, pero definitivamente se preocupa por los demás más de lo que le gusta dejar ver.

Leo - Thor (post-destierro)

Leo

Por otro lado, Thor post-Odin es mucho más seguro de sí mismo. Está todo el chiste sobre él sabiendo que es el Avenger más guapo, que es el Avenger más fuerte, y simplemente no entiende cómo los demás no ven eso. Él sabe que es atractivo y sabe que ser el dios del trueno es lo más genial que existe.

Thor post-Odin es un Leo total. Incluso en Endgame, cuando engordó a Thor, lo hizo con una clásica rabieta de Leo, su ego y orgullo resultaron heridos y por eso se perdió en la cerveza y la comida. Thor es afectuoso con un gran sentido del humor y disfruta encontrando la comedia en la vida. Es increíblemente alegre y le gusta que lo traten como el dios que es.

Virgo - Owen Chase

Virgo

Owen Chase fue el primer oficial del barco ballenero Essex y fue interpretado por Hemsworth en la película In the Heart of the Sea. Chase tiene una experiencia increíble y realmente se asegura de hacer su trabajo correctamente en todo momento.

Es profundamente analítico y trabajador, asegurándose de que la calidad de su trabajo esté siempre al máximo rendimiento. Esta es también la razón por la que se enoja mucho cuando no le dan el puesto de capitán de Essex, sino que se lo otorgan a alguien con poca experiencia.

Libra - Jed Eckert

Libra

Jed es uno de los personajes principales de Red Dawn y es el hermano mayor de Matt Eckert. Después de que su ciudad sea invadida, Jed hace todo lo posible para asegurarse de proteger a Matt de los daños de su ciudad literalmente en guerra.

Jed tiene que ver con la justicia y asegurarse de ser diplomático en su búsqueda para salvar a su hermano y a todos los que pueda en la ciudad. Aunque a muchos Libra no les gusta la violencia y los conflictos, Jed sabe que a veces debe enfrentar estas cosas para proteger a sus seres queridos.

Escorpio - Billy Lee

Escorpio

Chris Hemsworth interpretó al carismático pero sádico líder de una secta en Bad Times en El Royale, Billy Lee. Billy Lee, como un Escorpio, tiene una verdadera pasión por su propia causa y es increíblemente asertivo, cosas que son necesarias para ser un gran líder de culto.

Charles Manson, probablemente el líder de culto más famoso de la historia, también era Escorpio. Billy Lee manipula a sus seguidores tirando de sus emociones y sus deseos sexuales, razón por la cual Rose permanece leal a él, incluso después de que él mata a la hermana de Rose.

Sagitario - James Hunt

Sagitario

Chris Hemsworth interpretó al famoso corredor británico James Hunt en la película Rush. Hunt era un poco descarado y egoísta, y tenía una rivalidad feroz con su compañero corredor Niki Lauda, lo que avivó el fuego dentro de él para ser lo mejor que podía ser.

James es un Sagitario perfecto debido a su necesidad de aventura y emoción. Le encanta estar detrás del volante, sin importar lo peligroso que sea. Hunt era impaciente y extremadamente idealista, por eso siempre se esforzó por ganar, sin importar lo que costara.

Capricornio - George Kirk

Capricornio

Los Capricornio son extremadamente determinados cuando se trata de su ética de trabajo y realmente disfrutan siendo fieles a sus responsabilidades. George Kirk ejemplifica esto excepcionalmente a lo largo de su corto tiempo en Star Trek.

George es el padre de James T. Kirk, y mientras su esposa Winona estaba embarazada de James, fueron atacados por una nave espacial extraterrestre empeñada en destruir el Kelvin. George era el primer oficial del Kelvin y tuvo que tomar la decisión de pilotar el Kelvin en la nave enemiga para que el resto de la tripulación, su esposa y su hijo por nacer pudieran escapar con vida. George es heroico y obediente hasta su último aliento.

Acuario - Agente H

Acuario

El Agente H en Men in Black: International es un excelente ejemplo de Acuario. H es un poco misterioso. A menudo le gusta mostrar que es un agente orgulloso y sorprendente que aparentemente se supera en todo lo que hace, pero hay mucho más en él de lo que él mismo se da cuenta.

Le encanta ayudar a las personas y se esforzará por resolver tantos problemas como sea posible. H enmascara esto afirmando que solo quiere toda la gloria de ser un buen agente, pero durante sus aventuras con el Agente M, se revela que en realidad le importa ser el mejor agente que pueda ser, solo por el bien del trabajo y otros.

Piscis - Kevin

Piscis

Chris Hemsworth interpretó a la secretaria bonita y tonta en Cazafantasmas de 2016. Desafortunadamente, no se descubrió mucho sobre el personaje de Kevin aparte del hecho de que era atractivo y no muy brillante. Sin embargo, Kevin transmitió que a menudo parece estar viviendo en su propio mundo.

Tiene algunos problemas de ansiedad, le gusta tener a su perro con él y, en general, parece disfrutar pasar el tiempo con la gente. Estos rasgos realmente recuerdan a los de Piscis. Kevin se preocupa por el equipo de los Cazafantasmas y, aunque puede que no sea el mejor para demostrarlo, quiere que este trabajo funcione y hace todo lo posible.

Te puede interesar: Chris Hemsworth: ¿Es difícil trabajar con él? Director de Extraction lo revela

¿Cuál personaje de Chris Hemsworth eres? Dinos en los comentarios.