¿Qué paso con el personaje de Rachel McAdams en Doctor Strange?

Se espera que Doctor Strange in the Multiverse of Madness presente el regreso de Christine Palmer, la enfermera interpretada por Rachel McAdams que a menudo se encontraba remendando al Hechicero Supremo a través de Doctor Strange (2016).

El personaje no ha sido visto desde la primera película de Doctor Strange, y por una buena razón: el escritor, C. Robert Cargill sugiere que la enfermera se separó de Strange al final de la película.

Cargill hizo los comentarios en un hilo reciente de Reddit mientras respondía cientos de preguntas para los fanáticos de su trabajo. "Ellos siguieron sus propios caminos y se convirtieron en el que se les escapó", dijo sobre la relación de Palmer y Strange.

¿Qué sabemos de la secuela de Doctor Strange?

Elizabeth Olsen se une al elenco de Doctor Strange 2

El escritor y Scott Derrickson también estaban desarrollando Doctor Strange in the Multiverse of Madness antes de separarse debido a diferencias creativas. En una entrevista, Cargill dijo se alejaron porque el dúo quería hacer una película diferente a la que Marvel esperaba.

"Fueron diferencias creativas. [Scott Derrickson] quería hacer una película, y Marvel quería hacer otra película", dijo Cargill a CinemaBlend. "Así que se sentó y dijo: 'Bueno, carajo, tengo este gran guión que escribí con Cargill, y del que estoy muy orgulloso'".

"De hecho, íbamos a salir con otros directores para The Black Phone, y Scott me dijo, me llamó y me dijo: "Amigo, tengo que hacer esta película. Tiene que ser mi película, tengo que hacer esto. ¿Te importaría esperar hasta que termine con [Doctor Strange 2], y él realmente quería llevarme a Strange también".

"Pero en el caso de que no sucediera, me dijo: '¿Te importaría esperar?' Y yo dije: '¿Sabes qué, si te sientes así de apasionadamente, no. Esperaré un par de años para hacer esta película'".

Los dos cineastas finalmente lo pensaron y decidieron irse y hacer The Black Phone como narró el escritor, según los reportes obtenidos recientemente por La Verdad Noticias.

"Todo se redujo a Scott, y dijo: 'Bueno, puedo hacer esta película en la que estoy comprometiendo lo que quería hacer, o podría hacer The Black Phone', y él dice: 'Sabes, quiero para hacer una película con Cargill. Voy a hacer The Black Phone'".

"Como dijo públicamente, fue una decisión difícil dejar atrás a Strange; pero hizo más fácil que tuviera una película que estaba buscando", dijo Cargill. "Y luego la experiencia fue tan grandiosa que estamos tan orgullosos y felices con lo que hicimos".

Se espera que Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegue a los cines el 25 de marzo de 2022. Benedict Cumberbatch repetirá su papel como Doctor Strange y Elizabeth Olsen se une a la cinta como Wanda Maximoff.

