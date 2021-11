¿Qué pasó con Samantha en el reboot de "Sex and the City" de HBO Max?

Los fans de la famosa serie original estaban devastados al revelarse que una de las cuatro divas neoyorquinas originales, Samanta Jones, no aparecería en el reboot de "Sex and the city" de HBO Max, debido a que su actriz, Kim Cattrall, se negó a volver.

Sin embargo, el reboot - que en realidad es una serie secuela -, no fingirá que Samanta nunca existió o fue importante. De acuerdo a reportes de DailyMail, el programa de HBO Max explicará porque el personaje no está presente.

Tras el anuncio, miles de fans se presuntaron si Samantha Jones moriría en el reboot de “Sex and the City”, recordando cómo batalló contra el cáncer en las temporadas finales de la serie original, pero al parecer, ese no será el caso.

¿Qué pasó con Samantha en reboot de Sex and the City?

Samantha Jones no vuelve a Sex and the city

De acuerdo a los informes de La Verdad Noticias, lejos de ser "asesinada", la gurú de las relaciones públicas vive en Londres, Inglaterra, por lo que Samantha Jones podría regresar al reboot de “Sex and the City”, si la actriz así lo desea.

Una fuente cercana al proyecto dijo: "No podríamos tener a Samantha deambulando por la ciudad de Nueva York y que las otras mujeres (Charlotte y Miranda) no interactúan con ella. Simplemente no habría tenido sentido”.

"Enviarla a Los Ángeles no era una opción, ya que lo habíamos hecho en la primera película, por lo que tener su personaje basado en Londres fue realmente la manera perfecta de mantenerla viva y explicar su ausencia", agregó.

¿Por qué Kim Cattrall no estará en reboot?

Kim Cattrall no estará en reboot por pelea con Sarah Jessica Parker

Después de una pelea muy pública con Sarah Jessica Parker, quien interpreta a Carrie Bradshaw, era de esperarse que Kim Cattrall no aparecerierá en el reboot de la serie, después de negarse a una tercerá película de Sex and the city.

Imitando a la vida real, las fuentes reportan que Samantha "está prosperando en Inglaterra a pesar de que se ha peleado con Carrie". También alegaron que al final del reboot de Sex and the city, Carrie buscará a Jones para reconciliarse y dejar abierta la puerta para el regreso de Kim Cattral.

