¿Qué pasó con Elizabeth en "La mujer en la casa al otro lado de la calle de la niña en la ventana"?

¿Qué pasó con Emma en "La mujer en la ventana"?

El programa original de Netflix La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana se centra en una mujer suburbana desconsolada que no está segura de un asesinato.

Anna (Kristen Bell) tuvo un evento traumático que cambió su vida, llevándola a buscar consuelo en una botella de vino. El evento catalizador involucra a la hija de Anna. Los trágicos acontecimientos que sucedieron a Elizabeth (Appy Pratt) en la mujer en la casa perseguiría a cualquiera.

Desde que fue anunciada como uno de los próximos estrenos durante el mes de enero 2022, la serie fue muy aclamada por el público.

¿Pero qué pasó con Elizabeth en la serie de Netflix?

El público pensó que la hija de Anna, Elizabeth, está viva y bien

La serie de Netflix se centra en Anna, que depende del vino para mantener a raya sus problemas y en este primer capítulo, los fanáticos se enteran de que el esposo de Anna la dejó. La verdadera razón de por qué se revela más tarde.

Al público primero se le hace creer que la hija de Anna, Elizabeth, está viva y bien. Anna grita en la casa que llegan tarde a la escuela y conduce hasta allí. Pero la verdad se revela cuando Anna se prepara para una cita organizada por una compañera de la escuela.

Después de arreglarse, va a la habitación de su hija a despedirse y le pide un beso. Pero Elizabeth dice que no puede porque está muerta, ¡Anna alucina que su hija todavía está viva!

A medida que avanza el episodio de la serie, Anna visita su tumba y habla con un terapeuta. El público siente que la muerte de Elizabeth fue traumática y difícil de superar para Anna.

Anna forma un pequeño vínculo con la hija de su nuevo vecino, Emma (Samsara Yett) quién se encuentra atrapada en un misterio de asesinato y cuenta su trauma pasado.

¿Quién es Kristen Bell?

Es reconocida en el medio reconocida por su aspecto juvenil

Kristen Bell es una actriz estadounidense de cine y televisión, además de haberse desempeñado como actriz de teatro; Bell ha sido citada en los medios como una de las jóvenes que ha popularizado el estereotipo de chica geek y suele ser reconocida por su aspecto juvenil.

Ha ganado el Satellite Award y el Saturn Award; de igual forma, ha sido nominada para el Television Critics Association Award y el Teen Choice Awards.

Asimismo, se ha desenvuelto principalmente en importantes comedias que han sido transmitidas en las plataformas de streaming más famosas, como en la comedia de Amazon: People We Hate at the Wedding.

