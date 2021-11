¿Qué pasó con Alicia Clark en Fear the Walking Dead?

Tras siete episodios de la temporada 7, Fear the Walking Dead finalmente revela las respuestas sobre la ausencia de Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) que te compartimos en La Verdad Noticias.

En el estreno de temporada, Strand (Colman Domingo) se dispuso a buscar a Alicia con Will (Gus Halper), regresando al búnker subterráneo donde Teddy (John Glover) la dejó para liderar un "nuevo comienzo" tras la detonación de ojivas nucleares.

Alycia Debnam ha protagonizado las siete temporadas de Fear the Walking Dead, razón por la cual dejó la serie de The CW, The 100, que lanzó su temporada final en 2020, en cuyo episodio final tuvo un breve cameo.

¿Qué pasó con Alicia en Fear the Walking Dead?

Alicia reaparece en Fear the walking dead

En los primeros episodios de la temporada 7, Strand y Will encontraron abandonado el búnker debajo del hotel Franklin, sin nada más que una nota que apuntaba hacia el destino de Alicia: PADRE.

Tras ser envenenado por una pequeña dosis de azul de metileno, Strand le dice a Morgan que encuentre a Alicia, y le confiesa: "No creo que ella quiera que la encuentre. Pero contigo ... sé que ella pensaría diferente".

Posteriormente, en el capítulo 5, "Till Death", Morgan se encuentra con un nuevo grupo, Dark Horses. Al ser presentado por su líder enmascarado, este es revelado como Alicia en su primera aparición esta temporada.

Por su parte, la temporada final de The Walking Dead es nominada a 3 People's Choice Awards 2021: Male TV Star de 2021, Drama TV Star de 2021 y Drama Show of 2021.

¿Cuántos años tiene Alicia en Fear The Walking Dead?

Alicia en Fear The Walking Dead

Al inicio de la serie de AMC, Alicia Clark interpretada por Alycia Debnam-Carey, es una chica de 17 años. Actualmente, el personaje tiene 21 años durante los eventos de la sexta y septima temporada de Fear the Walking Dead.

