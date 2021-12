¿Qué pasará con Benedict Cumberbatch después de Doctor Strange 2?

A pesar de haber estado a punto de rechazar el papel de Stephen Strange hace unos años, Benedict Cumberbatch parece tan emocionado como siempre por el futuro de Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El actor ha interpretado al héroe místico de Marvel desde 2016 y está listo para repetir el papel dos veces en los próximos meses. Primero en Spider-Man: No Way Home y posteriormente en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Aunque Benedict Cumberbatch se dice nervioso por Doctor Strange: Multiverse of Madness, el actor reveló estar dispuesto a interpretarlo por muchos años: "Mientras el personaje sea interesante y desafiante y haga cosas fantásticas en el MCU, ¿por qué no?".

Benedict Cumberbatch se une a No Way Home

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias, WandaVision, Doctor Strange 2 y Spiderman 3 están conectadas, y el primer vistazo verdadero a esto será el regreso de Cumbertbach con Spider-Man no Way Home que se estrenará en menos de 15 días.

En Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange asumirá un papel diferente. Interpretará al mentor de Peter Parker, un papel que ha sido desempeñado en películas anteriores por Tony Stark (Robert Downey Jr.), Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Happy Hogan (Jon Favreau).

"Debido a la experiencia que tiene como superhéroe, es una dinámica extraña y se convierte en algo mucho más paterno y correctivo. Y luego cambia de nuevo", dijo el actor, quien agregó que habrá "una sombra" de la relación de Peter con Tony en la dinámica con Strange.

¿Cuándo estrena Doctor Strange in the multiverse of madness?

Doctor Strange in the multiverse of madness estrena el 2022

Aunque Marvel comenzó regrabaciones para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la película protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen conserva el 6 de mayo de 2022 como su fecha de estreno oficial.

