¿Qué pasa con Madagascar 4, algún día saldrá a la luz?

En 2005, Madagascar fue un éxito absoluto entre el público, recaudando más de 500 millones de dólares en todo el mundo.

Aunque los críticos parecían un poco más cansados (a través de Rotten Tomatoes), la mayoría del público disfrutó siguiendo a Alex the Tiger (Ben Stiller), Marty the Zebra (Chris Rock), Gloria the Hippo (Jada Pinkett Smith) y Melman the Giraffe (David Schwimmer) mientras parten para explorar el mundo fuera del Zoológico de Central Park.

Por supuesto, nadie podría olvidar otros personajes secundarios importantes y esenciales como los pingüinos:

Skipper (Tom McGrath)

Kowalski (Chris Miller)

Private (Christopher Knights)

Rico (John DiMaggio)

Aunque serían King Julien (Sacha Baron Cohen y Danny Jacobs), Mort (Andy Richter) y Maurice (Cedric the Entertainer) los que lograron robar el show en muchas escenas.

De cualquier manera, la recepción de la audiencia y el éxito financiero impulsó una secuela, "Madagascar: Escape 2 Africa" de 2008, que recibió una mejor respuesta crítica esta vez.

Después de eso, se agregaría una serie de televisión a la mezcla con "Los pingüinos de Madagascar" que se estrenará en el mismo año, seguida de la tercera película, "Madagascar 3: Europe's Most Wanted" de 2012, otra serie de televisión con "All Hail King Julien".

Finalmente llegó "Madagascar: A Little Wild" en 2020 que sigue la vida temprana de Alex, Marty, Gloria y Melman.

Se dijo que la cuarta función de "Madagascar" que sigue el viaje de Alex, Marty, Gloria y Melman estaba sucediendo según el entonces jefe de animación de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, pero todo cambió rápidamente. Ahora es 2022, entonces, ¿alguna vez tendremos una cuarta película de "Madagascar"? Esto es lo que sabemos.

Madagascar 4 todavía podría estar en proceso

Aunque todavía no se ha confirmado nada, el cuarto "Madagascar" informado se eliminó del programa de lanzamiento de DreamWorks en 2015, probablemente debido a la reestructuración del estudio que los limitó a producir solo dos películas por año (a través de Deadline). Sin embargo, la película aún no se ha cancelado oficialmente.

Según algunas fuentes, la película se volvió a colocar en el programa de lanzamiento de DreamWorks en 2018, solo para ser eliminada una vez más poco después.

Lo más probable es que "Madagascar 4" haya quedado en un segundo plano a favor de otros próximos proyectos de DreamWorks y la serie actual "Madagascar: A Little Wild", y el estudio simplemente espera el momento adecuado para que "Madagascar 4" sea liberado.

En comparación, "Toy Story 4" se estrenó nueve años después de la tercera entrega, así que todo es posible.

Nuevamente, dado que no ha habido un anuncio oficial de cancelación del proyecto, es probable que "Madagascar 4" todavía esté en desarrollo en algún lugar dentro de DreamWorks.

¿Chris Rock y Jada Pinkett Smith estarán en Madagascar?

Sin duda, será interesante ver a Chris Rock y Jada Pinkett Smith unirse nuevamente para una posible "Madagascar 4" después del reciente percance de los Oscar.

De cualquier manera, dado el éxito financiero de cada entrega de la serie, parecería ser una empresa muy rentable para DreamWorks lanzar "Madagascar 4". Como siempre, en La Verdad Noticias los mantendremos informados.

