Los fanáticos de Gossip Girl pueden regocijarse, el programa clásico está regresando. Aunque el programa no seguirá oficialmente las vidas de Serena van der Woodsen, Blair Waldorf y su equipo nuevamente, algunas caras antiguas podrían reaparecer. ¿Qué miembros del elenco de Gossip Girl volverán?

Se confirmó que la serie llegará a HBO en Julio de 2021, el guionista y productor, detalló que se avecina un inesperado cambio que ni los mismos fans aún no han descubierto.

“Mi esperanza es que lleguemos a la emisión y la gente no lo sepa”.

Previamente en La Verdad Noticias dimos exquisitos detalles de todo lo que debes saber sobre el regreso de Gossip Girl, y su estreno ha causado emoción.

Reinicio de "Gossip Girl"

El reinicio se está recuperando unos años después de que finalizara el original. “Ocho años después de que el sitio web original se apagara, una nueva generación de adolescentes de escuelas privadas de Nueva York conoce la vigilancia social de Gossip Girl”, dice la línea de registro, según Deadline.

"La serie de prestigio abordará cuánto han cambiado las redes sociales y el panorama de Nueva York en los años intermedios".

La nueva entrega contará con episodios de 10 horas de duración y será tan valiente como el original, pero también cubrirá temas más actuales como las redes sociales y la privacidad en línea.

Los creadores originales del programa, Josh Schwartz y Stephanie Savage, también serán los productores ejecutivos del reinicio y recientemente revelaron imágenes del reboot de la serie.

¿Qué miembros del elenco original regresan?

El elenco original de la serie no regresará

Cuando se anunció el reinicio, los fanáticos se preguntaron si verían a Blake Lively (Serena) o Leighton Meester (Blair) en el programa. Hasta ahora, ha habido respuestas contradictorias.

“Nos hemos comunicado con todos ellos para hacerles saber lo que estaba sucediendo, y nos encantaría que se involucraran si quieren participar, pero ciertamente no queríamos depender”, Dijo Schwartz en la gira de prensa de verano de la Asociación de Críticos de Televisión en 2019.

“Interpretaron a estos personajes durante seis años, y si sintieron que eran buenos con eso, queremos respetar eso, pero obviamente, sería genial volver a verlos".

Meester, por otro lado, dijo que no le preguntaron: "No me pidieron que participara, así que no", dijo a los fans en la misma gira.

Chace Crawford, quien audicionó e interpretó Nate, dijo una vez que no estaba seguro de cómo él y el antiguo elenco podrían integrarse.

"Es gracioso para mí, casi se ha convertido en un clásico ahora".

"Probablemente te demuestre que no deberíamos rehacerlo. Ya no puedo estar en la escuela secundaria. Esa es la cosa. Ni siquiera sé qué harían. Para mí, personalmente, me encantaría volver a ver a todos y los amaba a todos y me encantaría trabajar con todos, pero no sé si es necesariamente una realidad".

Reparto de Gossip Girl

Le nuevo reparto de la serie no ha cautivado a los fans

El nuevo elenco de Gossip Girl incluirá a algunos actores y actrices prometedores. El programa contará con algunas caras nuevas como la actriz canadiense Jordan Alexander, que interpretará a Julien Calloway, el modelo Evan Mock interpretará a Akeno "Aki" Menzie, Savannah Smith, que hará su debut televisivo como Monet de Haan.

Habrá caras conocidas como Emily Alyn Lind, que interpretará a Audrey Hope, y los fanáticos pueden reconocer a Revenge, Criminal Minds, Hawaii Five-0 o The Secret Life of Bees.

La producción de la nueva versión de Gossip Girl comenzó oficialmente en noviembre, según Deadline, pero tuvo que retrasarse originalmente debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), pero el programa ahora se estrenará en algún momento de este año.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.