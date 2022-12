¿Qué hay detrás del baile de Jenna Ortega en Merlina?

Merlina (Wednesday), que se estrenó a fines de noviembre en Netflix, se encuentra actualmente entre los títulos más vistos de la plataforma.

Se trata de una producción desarrollada por el director Tim Burton e inspirada en las tiras cómicas originales de Los locos Addams.

Uno de los momentos de la serie que más cautivó a la audiencia fue el extraño baile de Jenna Ortega, conoce un poco más sobre cómo se filmó.

“Me sentí muy insegura sobre esto”, admitió la actriz de 20 años en un video de los detrás de escenas.

“Yo misma coreografié eso y creo que es muy obvio que no soy bailarina ni coreógrafa”, añadió en referencia a la inspiración que tomó de artistas y clubes góticos de los años 80 para crear ella misma el baile que iría acompañado de “Goo Goo Muck”, de The Cramps.

Baile de Merlina se volvió viral

Sin embargo, según reveló en otra entrevista con NME, Ortega presentaba síntomas de COVID-19 el mismo día de la grabación. “Es una locura porque era mi primer día con COVID, así que fue horrible filmarlo”, contó.

“Me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un auto y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago”.

Jenna Ortega recibió medicamentos durante ese periodo mientras esperaba por el resultado de la prueba de descarte.

De hecho, más tarde en el rodaje, pidió volver a grabar el baile de Merlina Addams y su petición no se pudo concretar debido al escaso tiempo que tenían para completar el resto de escenas de la temporada.

“Pedí rehacerlo pero no tuvimos tiempo".

"Creo que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor”, señaló sin esperar que la escena de baile en Merlina se convertiría en uno de los virales del año en TikTok.

Jenna Ortega tenía COVID-19 cuando lo grabó

Miles de videos invadieron la plataforma de videos, algunos de la serie o de personas haciendo el mismo baile con Bloody Mary, de Lady Gaga, como parte del trend.

La viralización de este baile provocó incluso que el tema de la cantante estadounidense vuelva a colocarse en los charts musicales, después de 11 años de su lanzamiento original como parte del álbum Born This Way.

Sin duda, un fenómeno sin igual que inesperadamente también ha tocado la puerta de Gaga.

