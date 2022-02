¿Qué es real y qué no en la serie “Inventando a Anna”?

En 2017 Anna Delvey fue arrestada por presuntamente haberse hecho pasar por una millonaria para estafar a la élite de Nueva York. La historia de esta joven ha llegado a la pequeña pantalla en "Inventando a Anna", serie de Netflix creada por Shonda Rhimes.

La producción está basada en un artículo que la periodista Jessica Pressler publicó en New York Magazine, cuyo nombre real es Anna Sorokin. Tras el estreno de la serie de nueve episodios, los espectadores se preguntan qué es real y qué es ficción en la producción.

De acuerdo con información dada a conocer por la agencia Europa Press, en la serie el álter ego de Pressler es Vivian Kent (Anna Chlumsky), quien rechaza el encargo que le asignan para, en cambio, investigar a Anna Delvey.

Verdades y ficción de "Inventando a Anna"

El papel de Vivian Kent en Netflix

Uno de los primeros obstáculos que se encuentra Vivian es que Anna podría aceptar el trato propuesto por la oficina del fiscal de distrito, haciendo que una investigación sobre ella sea inútil. Vivian siente la necesidad de escribir sobre

El episodio 1 muestra a Vivian convenciendo a Anna para ir a juicio. Esto no ocurrió en la realidad, ya que no solo sería poco ético para un periodista, además de que el timeline de la ficción no coincide con la realidad. Pressler conoció a Anna cuando ya había decidido que quería un juicio.

Además cabe resaltar que, aunque Pressler sí publicó una información falsa en el pasado, había restaurado su reputación gracias a un artículo que posteriormente inspiró la película Estafadoras de Wall Street.

Anna se arrepintió de sus actos

Tras ser sentenciada, Anna dijo en una entrevista que no lamentaba lo que había hecho, sino la forma en que lo había hecho. La verdadera Delvey cambió de opinión en octubre de 2019. En una vista para su libertad condicional, Sorokin dijo sentirse "realmente avergonzada y arrepentida".

Lugares y locaciones fueron modificadas

“Inventando a Anna” sigue con fidelidad cómo se desarrollaron los eventos de la vida real, pero algunos nombres y localizaciones se modificaron en la serie. La revista donde trabaja Kent se llama Manhattan, mientras que en la vida real Pressler trabajaba en New York Magazine.

Es cierto que Anna pasó meses en un hotel donde entregaba propinas de 100 dólares a los trabajadores, pero el nombre del hotel era 11 Howard, no 12 George. En la ficción Alan Reed es el asesor financiero de Anna, mientras que en la vida real fue Andy Lance quien la aconsejó.

El viaje de Vivian a Alemania

En el episodio 8 Vivian viaja a Alemania para indagar en las raíces de Anna e intentar entrevistar a su familia. Vivian termina siguiendo al padre de Anna a su casa familiar en Eschweiler y el hermano de Anna la descubre merodeando en la propiedad.

Aunque Pressler realmente fue a Alemania para investigar, los padres de Anna esperaban su visita. Además, Sorokin ayudó a Pressler a organizar el viaje, diciéndole qué lugares visitar, dónde pasó su tiempo cuando era adolescente y ayudándola a organizar algunas reuniones.

Anna tiene el apoyo de su familia

Arian Moayed interpreta a Todd, quien llama a los padres de Anna en el episodio 9 para convencerlos de que la apoyen durante el juicio, aunque finalmente no se presentan. La familia de Anna se muestra distante a lo largo de la ficción, ya que no la entienden a ella ni a sus acciones.

A pesar de que la familia de Sorokin realmente no estuvo presente en su juicio ni en su sentencia, escribió una carta a la jueza que sentenció a Anna, Diane Kiesel. La familia de Anna pidió a la magistrada que no fuera demasiado dura con Sorokin.

La ropa en el juicio

Al igual que en la ficción, la verdadera Anna Sorokin se negó a usar el atuendo proporcionado por la corte para asistir a su juicio. La acusada incluso contrató a un estilista famoso para elegir la ropa que debía usar en los procedimientos.

