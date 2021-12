Promo de Spider-Man: No Way Home revela conexión con WandaVision

Spider-Man: No Way Home lanzó un nuevo promocional para televisión que muestra a Doctor Strange en un lugar central de una escena claramente conectada con la serie de WandaVision.

El anuncio titulado “Watching”, compartido en el canal oficial de YouTube de Sony Pictures India, ve al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) realizando un hechizo mientras flota en el aire, rodeado de lo que parecen ser runas mágicas.

La escena es similar a la batalla final entre Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Agatha Harkness (Kathryn Hahn) además, también los comerciales dentro de la serie “WandaVision” tienen una gran importancia y una conexión con Strange.

Nuevo promo para Spider-Man: No Way Home

El nuevo promocional presenta breves fragmentos de la llegada del Doctor Octopus (Alfred Molina), el conflicto de Spider-Man (Tom Holland) con Strange y el conflicto central de su alter ego, Peter Parker, con todos los ojos puestos en él.

El vídeo promocional en Sony Pictures India ya ha alcanzado las 1.632.884 visualizaciones desde su lanzamiento hace apenas 3 días, alrededor de una semana antes del estreno en India de la película el próximo 16 de diciembre.

De lo que sabemos hasta ahora sobre Spider-Man: No Way Home, un hechizo fuera de control es el causante de que los villanos de las sagas pasadas de Spiderman lleguen al Universo Cinematográfico de Marvel.

WandaVision se conectará con Spider-Man 3

En La Verdad Noticias te revelamos que WandaVision se conectará con Doctor Strange 2 y Spider-Man 3 de manera directa, según reveló Kevin Feige al principio de este año tras el estreno de la serie de Marvel en Disney Plus.

Spider-Man: No Way Home dará el primer vistazo al multiverso de Marvel, mientras que los nuevos poderes de Wanda, descubiertos en WandaVision, la convertirán en un elemento esencial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

