Productora demanda a Warner Bros. por “sabotaje” a Matrix Resurrections

The Matrix Resurrections se estrenó en los cines el pasado 22 de diciembre de 2021 en México y otras partes del mundo. Sin embargo, en Estados Unidos, la cinta dirigida por Lana Wachowski, no sólo llegó a la pantalla grande sino también a la plataforma de streaming HBO Max, algo que no dejó muy contentos a algunos.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la cuarta película de Matrix no logró el éxito que se esperaba a pesar de que tuvo el regreso de sus protagonistas Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

Sin embargo, una compañía productora considera que Warner Bros. tuvo en parte culpa del fracaso en taquilla. Ya que los productores afirman que el estudio “saboteó” la película al estrenarla de forma simultánea en cines y en streaming, por lo que van a comenzar una demanda.

Warner Bros. enfrentará demanda por Matrix Resurrections

Warner Bros. enfrentará una demanda similar a la que tuvo Disney por la cinta Black Widow/Foto: Screen Rant

La polémica que ahora enfrenta Warner recuerda al conflicto que tuvo la actriz Scarlett Johansson, quien demandó a Disney por ofrecer un estreno simultáneo en cine y en la plataforma de streaming Disney de la película “Black Widow”.

Este mismo panorama se avecina para Warner Bros., quienes también perdieron millones por el fracaso de Matrix Resurrections. Es la productora y también operadora de cines Village Roadshow, que hizo pública su molestia y procedimiento legal contra el estudio.

Ya que consideran que Warner debe hacerse responsable del impacto negativo que tuvieron las salas de cine con el estreno de Matrix Resurrections y que derivó en pérdidas millonarias al también estar disponible en streaming en diversas partes del mundo.

Entre los principales argumentos de Village Roadshow, es que Matrix tuvo una inversión de 190 millones de dólares para su realización y distribución, sin embargo, tras su estreno recaudó 153 millones de dólares, cantidad que no fue suficiente para recuperar lo que se destinó como presupuesto.

¿Warner Bros. saboteó la cuarta película de Matrix?

El lanzamiento simultáneo de la película afectó demasiado sus ganancias en taquilla/Foto: La república

De acuerdo con el medio Deadline, los representantes de Village Roadshow, acudieron a la Corte Superior de Los Ángeles para formalizar la demanda contra Warner, ya que consideran que el estudio “saboteó a propósito” la cuarta película de Matrix.

Y es que al parecer, Warner Bros. ya sabía que Matrix Resurrections sí se iba a estrenar en cines y en HBO Max, porque las ganancias de la plataforma de streaming se irían directo al estudio.

A pesar de que sabían de que esta decisión iba a afectar a los cines y a la propia franquicia. Además, Village Roadshow afirmó que Warner iba a estrenar el filme en 2022, pero decidieron “apresurarlo”.

