Premios Oscar: ¿Quién ha estado nominado 52 veces?

Los usuarios se han cuestionado quién ha estado nominado 52 veces a lo largo de su trayectoria en los Premios Oscar, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que debes saber del compositor estadounidense que ha marcado un récord.

Y es que, este domingo 27 de marzo se llevará a cabo la 94° entrega de los premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a lo mejor del cine en varias categorías, muchos famosos han sido considerados para recibir la estatuilla dorada.

Varios artistas han estado contemplados en más de una ocasión como John Williams, quien a lo largo de su carrera ha marcado un récord que está lejos de ser igualado. Cabe mencionar que la premiación en vivo de los premios será transmitida por TV Azteca.

John Williams ha estado nominado 52 veces en los Premios Oscar

John Williams ha estado nominado en los Premios Oscar

La primera vez que fue considerado para recibir una estatuilla fue en 1968 en la categoría “Mejor orquestación, adaptación o tratamiento” por “El valle de las muñecas”. En el año 1969 su nombre reapareció en los nominados por “The Reivers” y “Goodbye, Mr, Chips”, este último recibió la estatuilla.

Pero, en el año 1972 ganó su primer Oscar por “Mejor orquestación, adaptación y coro original” por “Fiddler on the roof”. Mientras que en el año 1973 fue nominado en tres categorías por “Images”, una película de terror, “The Poseidon Adventure” y “Tom Sawyer”.

Cabe mencionar que sólo se ha llevado cinco premios de las 52 nominaciones en sus más de 60 años de carrera como compositor. Recordamos que Jonh Williams sumó dos premios Oscar por “Mejor banda sonora original” de “Jaws” y “Star Wars: episodio IV- Una nueva esperanza”.

Por otra parte, entre 1974 y 1975 fue nominado por la banda sonora de “Cinderella Liberty” y por la canción “Nice to Be Around”, de igual forma ganó un premio BAFTA por la producción musical de “The Towering Inferno”.

De igual forma compuso las bandas sonoras de “Close Encounters of the King”, “Superman”, “Star Wars: Episodio V- El imperio contraataca” y “Raiders of the Lost Ark''. Mientras que en 1983 ganó su cuarta estatuilla por “E.T el extraterrestre”. Por otro lado, su tema “If we were in love” compitió pero no ganó.

El compositor realizó arreglos y composiciones de “Star Wars: episodio VI- El retorno del Jedi”, “Indiana Jones” y “El templo de la perdición”, “Río salvaje”, “El imperio del sol”, “Las brujas de Eastwick”, “Un tropiezo llamado amor”, “Mi pobre angelito”, “JFK”. En el año 1994 ganó su quinto premio por “Schindler's list”.

De 1996 a 2014 volvió a ser nominado por las bandas sonoras de “Nixon”, “Sabrina”, “Los hijos de la calle”, “Amistad”, “Rescatando al soldado Ryan”, “Las cenizas de Ángela”, “El patriota”, “Harry Potter” y la piedra filosofal”, “Atrápame si puedes”, “Harry Potter y el prisionero de Azkabán”, “Memorias de una geisha”, “La aventuras de Tintín”.

¿Dónde serán los premios Oscar 2022?

La entrega de premios a lo mejor del cine

La ceremonia de la entrega de las estatuillas se llevará a cabo este domingo 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles. La ceremonia comenzará con la alfombra roja donde los famosos nominados e invitados deslumbrarán con sus espectaculares looks.

Posteriormente dará inicio la entrega de los Premios Oscars del 2022, aunque la duración de la gala aún no ha sido definida, aunque han comentado que ronda las 3 horas, por lo que será una noche esperada debido a los proyectos y artistas nominados.

