Premios Oscar: ¿Cuántas mujeres han ganado la categoría de dirección?

Desde que se dieron a conocer las nominaciones de los Premios Oscar 2022 el pasado mes de febrero, Jane Campion, es la única mujer que entró entre los nominados de la categoría de dirección, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos quiénes son las mujeres que han ganado el premio.

Campion se convirtió en la primera mujer en ser nominada dos veces, pero si gana hoy domingo 27 de marzo, sería la primera vez en los 93 años de la historia de la celebración de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que las mujeres directoras ganan el premio en años consecutivos.

Anteriormente te informamos cómo se deciden a los ganadores de los premios, pero ahora te damos a conocer quiénes han sido las mujeres que han logrado ser reconocidas por sus trabajos en la industria del cine, pues Chloé Zhao ganó por la cinta “Nomadland”.

Mujeres que han ganado la categoría de dirección en los Premios Oscar

Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer en ganar un premio en 2010

La primera mujer que ganó un premio en aquella categoría fue Kathryn Bigelow, quien fue reconocida por el proyecto de “Hurt Locker” en el año 2010, aunque solo cuatro directoras han sido nominadas a la categoría de los Oscar.

La primera mujer que fue nominada en la categoría en 1977 por “Seven Beauties” fue Lina Wertmüller, fallecida el 9 de diciembre de 2021 en Roma, Italia. De igual forma, la directora de “Lost in Translation”, Sofia Coppola, así como la directora de “Lady Bird”, Greta Gerwing y Emerald Fennell de “Promising Young Woman”.

Cabe mencionar que Campion fue nominada en 1994 por su trabajo en “The piano”. Por otro lado, ha obtenido un galardón por “The Power of the dog”, pues fue nombrada la mejor directora en los premios de cine de la Academia Británica, en los Critic’s Choice Awards y en los Directors Guild of America Awards.

¿Dónde puedo ver los Premios Oscar 2022?

Premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

En América Latina se podrá seguir la celebración a través del canal TNT, en este canal se podrá ver tanto en televisión como a través de internet en el servicio online del canal, de igual forma TV Azteca transmitirá la alfombra roja y la entrega de premios.

A partir de las 17:00 horas los usuarios podrán disfrutar a través de la señal de Azteca 7 la celebración de los Premios Oscar en su edición número 94, motivo por el cual ha sido una celebración muy esperada en este 2022, la Academia retomará las actividades para premiar a lo mejor del cine.

