Premios BAFTA 2022: ‘Dune’ y ‘Power of the Dog’ lideran la contienda

Dune en la 75 edición de los Premios Academia del Cine Británico.

Este domingo 13 de marzo se llevará a cabo la 75 edición de los Premios Academia del Cine Británico BAFTA 2022 y una de las cintas que se perfila a ser la favorita es ‘Dune’ de Denis Villeneuve, la cual cuenta con once nominaciones.

Las nominadas a mejor película son ‘Dune’, ‘The Power of the Dog’, ‘Belfast’, ‘Licorice Pizza” y la comedia sobre un desastre natural ‘Don’t Look Up’ (No miren arriba), quienes competirán por llevarse la máscara dorada más codiciada de este evento.

Kristen Stewart quedó fuera de las nominaciones, sin embargo, para esta edición la Academia se comprometió a apoyar a los nuevos talentos. Entre los artistas nominados por primera vez en la categoría de actuación se encuentran Woody Norman por ‘C’mon C’mon’ y Ariana DeBose, quien interpreta a Anita en ‘West Side Story’.

Nominaciones de Dune

La película ‘Dune’ de Denis Villeneuve lidera con 11 nominaciones a Los Premios, la mayoría técnicas, entregas a Mejor Guión Adaptado, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Peluquería y Maquillaje, Mejor Sonido, entre otros.

Le siguen ‘El poder del perro’ con 8 nominaciones, ‘Belfast’ con 6 y ‘Sin tiempo para morir’, ‘Licorice Pizza’ y ‘West Side Story’, con 5 nominaciones cada una, siendo estas las cintas más esperadas en la entrega de la premiación británica.

¿Cuándo son los Premios BAFTA 2022?

75 edición de los Premios Academia del Cine Británico

La 75 edición de la premiación BAFTA estaba programada para llevarse a cabo el 9 de enero, sin embargo, el evento fue postergado hasta este domingo 13 de marzo debido a la pandemia del COVID-19.

La gala está programada para comenzar a las 19:00 horas de Londres, lo que significa que dará inicio a la 1:00 p.m. en México. En La Verdad Noticias te dejamos la lista completa de nominados a los Premios BAFTA 2022.

