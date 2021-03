¿Porqué Disney + eliminó estos clásicos infantiles de su plataforma?

Estos clásicos no fueron eliminados si no que Disney + ha hecho que parte de este contenido infantil no esté disponible para ver sin un código PIN que los padres, tendrán por una razón.

Estos contenidos incluyen clásicos animados como Dumbo, Peter Pan y Los Aristogatos, entre otros. Las películas fueron retiradas de la sección de niños desde el mes de enero y en ese entonces no habían hecho una aclaración.

Catálogo de la plataforma de Disney +.

La Verdad Noticias se dio a la tarea de investigar y esto fue lo que averiguamos, no sin antes confirmar que ahora las películas todavía están disponibles para ver en la plataforma, pero a través de los perfiles de adultos a través de un código PIN que la plataforma proporciona a los dueños de las cuentas.

Disney nos explicó por qué algunas de estas películas han recibido avisos, razón por la cual probablemente no estén disponibles sin un código PIN.

¿Porque fueron eliminados Los Aristogatos de Disney +?

Fue porque uno de los gatos de la película de 1070 es conocido como "una caricatura racista de los pueblos del este de Asia con rasgos estereotipados exagerados, como ojos rasgados y dientes de conejo".

También notan el acento expresado por un actor blanco, el contenido lírico de las canciones y el estereotipo del "extranjero perpetuo".

Personaje de Los Aristogatos.

¿Cuáles son las demás razones que dio Disney +?

Disney nos ha dado más razones y una de las que nos duele es la del clásico La Dama y el Vagabundo esta también ha sido objeto anteriormente de denuncias similares por caricaturas racistas de los pueblos del este de Asia.

Mientras tanto, se observa que la película original de 1941 Dumbo "rinde homenaje a los espectáculos racistas de juglares, donde artistas blancos con rostros ennegrecidos y ropa andrajosa imitaban y ridiculizaban a africanos esclavizados en las plantaciones del sur" con los cuervos y su número musical.

También señala que el cuervo principal se llama Jim Crow, que comparte un nombre con las leyes de segregación racial en ese momento.

Personaje de Dumbo película de Disney +.

En otra parte, se observa que la película de 1953 Peter Pan retrata a "los pueblos indígenas de una manera estereotipada que no refleja ni la diversidad de los pueblos indígenas ni sus tradiciones culturales auténticas".

Señala la referencia a los personajes con el término ofensivo de "pieles rojas" y las burlas y la apropiación de la cultura y las imágenes de los nativos americanos.

Personaje de Peter Pan película de Disney.

Ante esta problemática la plataforma de Disney + dijo: "No podemos cambiar el pasado, pero podemos reconocerlo, aprender de él y avanzar juntos para crear un mañana con el que hoy solo podemos soñar".

Sin embargo, no son solo los títulos que reciben estos avisos los que ahora solo están disponibles para ver a través del servicio de perfiles controlados por medio de un PIN.

Marvel tambien necesita un código PIN

Las películas de Marvel Cinematic Universe, como la serie Iron Man, la serie Capitán América y la serie Avengers, ahora ya no son visibles en la plataforma general de Disney + y solo están disponibles una vez que ingresa un PIN.

Escena de Avengers: EndGame.

Lo mismo es cierto para la serie de películas de Star Wars y otras películas de acción en vivo, como la serie de películas de X-Men de 20th Century Fox, que anteriormente estaban disponibles para visualización general, junto con remakes de acción en vivo de clásicos animados como El Rey León. (2019) y Dumbo (2019)

En cambio, la mayoría del perfil de Kids ahora consiste en películas animadas certificadas como 'Universal' o contenido de acción en vivo hecho para el canal de Disney o para el consumo familiar en general.

Mientras tanto, a través de su canal Star en la plataforma de transmisión, hay contenido aún más maduro que Disney adquirió cuando se hizo cargo de 20th Century Fox.

Está claro que el contenido no está disponible en Disney +, sino que da a los padres la opción de restringir o no el contenido de la plataforma.

