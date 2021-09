Por su violencia, Resident Evil: Welcome to Raccoon City será clasificación C

Resident Evil: Welcome to Racoon City sigue generando grandes expectativas para los fanáticos que ya se alistan para su estreno, y ahora la película promete un toque extra de terror y gore ya que será exhibida bajo la clasificación C.

De acuerdo con el portal Bloody Disgusting, la Motion Picture Association decidió que la nueva entrega escrita y dirigida por Johannes Roberts debe ser clasificación C debido a la “fuerte violencia, gore y lenguaje en toda la película”.

Debemos admitir que la clasificación C para Welcome to Racoon City coincide con lo que hemos visto en las primeras imágenes de la película, que fueron dadas a conocer hace algunos días.

Apegada al videojuego

El mundo de Resident Evil será más terrorífico de lo que fue en la saga anterior.

Recientemente, el director dijo en entrevista con IGN que los fans del videojuego original podrán estar satisfechos con lo que verán en la cinta, que estará inspirada en las primeras dos entregas de la saga del videojuego.

“Quería volver al horror de todo esto. Quería sustos y atmósfera en lugar de acción pura y dura. Creo que los fans del juego sentían lo mismo. Querían ver a los personajes y lugares emblemáticos y sentir que la película estaba más en sintonía con el mundo del juego de Resident Evil, así que por eso decidimos ir en esa dirección”, explicó Johannes Roberts.

En las primeras imágenes que Sony Pictures reveló en agosto, se puede observar a Claire Redfield (Scodelario) y Leon S Kennedy (Jogia) explorando un misterioso pasillo en Raccoon City.

Reparto de Resident Evil: Welcome to Raccoon City

La película no tendrá conexión con las protagonizadas por Milla Jovovich.

La cinta cuenta con la participación de Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario, Neal McDonough, Avan Jogia, Tom Hopper y Robbie Amell. Tristemente, la nueva entrega no tendrá relación con la saga protagonizada por Milla Jovovich.

El propio Johannes Roberts dijo que su versión es más una “película de terror que el tipo de acción de ciencia ficción de las películas anteriores”.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City está programada para su estreno en cines el 24 de noviembre de 2021, aunque debido a su clasificación C sólo será apta para adultos de 18 años en adelante.

