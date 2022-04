¿Por qué se retrasó la temporada 3 de Dead To Me?

Dead To Me es una popular serie de Netflix sobre una viuda exaltada que está persiguiendo al conductor que atropelló y se dio a la fuga y mató a su esposo.

Tras el éxito de la temporada 2, se renovó por una tercera temporada, sin embargo, la producción se retrasó, lo que retrasó la fecha de lanzamiento.

¿Por qué se retrasó la tercera temporada de Dead To Me?

La temporada 2 de Dead To Me se lanzó en mayo de 2020, lo que significa que la tercera temporada ha estado en proceso durante los últimos dos años.

A pesar de estar confirmado, el espectáculo se retrasó debido a la pandemia de Covid-19.

Luego de una breve pausa, la producción se reanudó en mayo de 2021 y finalizó a principios de 2022.

Se espera que la tercera temporada se lance en mayo de 2022 en Netflix, sin embargo, no se ha revelado la fecha exacta de lanzamiento.

¿Quién está en el elenco de Dead To Me temporada 3?

A lo largo de la historia del programa, ha habido varias muertes, con muchos personajes yendo y viniendo.

A pesar de esto, los fanáticos pueden esperar el regreso de algunos de sus personajes favoritos, incluidos:

Christina Applegate como Jen Harding

Linda Cardellini como Judy Hale

James Marsden como Steve/Ben Wood

Luke Roessler como Henry Harding

Sam McCarthy como Charlie Harding

Suzy Nakamura como Karen

Diana María Riva como la detective Ana Pérez

Brandon Scott como Nick Prager

Jere Burns como el jefe de policía Howard Hastings

En este momento, no está claro si se presentarán nuevos miembros del elenco.

¿Habrá una cuarta temporada de Dead To Me?

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, a pesar del éxito del programa, la temporada 3 marcará el final del viaje de Jen y Judy.

En julio de 2020, Liz Feldman, la creadora del programa, habló con Deadline sobre la decisión de finalizarlo y reveló que nunca tuvo la intención de que el programa estuviera al aire durante mucho tiempo.

“Siempre supe desde el inicio del programa que no quería que fuera un programa de larga duración”, dijo Feldman.

“Luego hubo un cierto punto cuando estábamos en la producción de la temporada 2 cuando el final del programa me llegó muy profundamente, así que me di cuenta, 'Sé la historia que tengo que contar' y la temporada 3 se siente como la correcta. tiempo para hacer eso. Es algo que me llegó de forma orgánica, y tiendo a tratar de seguir los instintos que tengo”.

Fuera de Dead To Me, Feldman también ha escrito para 2 Broke Girls de CBS, The Ellen DeGeneres Show y Blue Collar TV.

