Por qué rara vez escuchas sobre Alan Arkin

Alan Arkin durante toda su carrera, ha acumulado un cuerpo de trabajo que debería ser la envidia de cualquiera que alguna vez haya intentado hacer las cosas como actor, uno que lo ha visto trabajar con tanta eficacia en películas independientes como en estudios, y hacerlo en proyectos que abarcan todos los géneros bajo el sol.

En el camino, el actor cascarrabias con frecuencia se ha visto atrapado en el centro de atención del mundo del espectáculo con su trabajo ganando elogios regulares de los fanáticos, críticos y votantes de la temporada de premios.

A diferencia de muchos actores que se encuentran atrapados en ese centro de atención, Arkin claramente nunca lo ha disfrutado, y en gran medida ha mantenido un perfil bajo cuando no está promocionando un proyecto u otro.

Como tal, no es del todo extraño haber escuchado tan poco sobre el hombre en los últimos años, aunque las cosas sin duda han sido más tranquilas de lo habitual en el frente de Alan Arkin últimamente.

Si bien el Equipo Arkin se ha mantenido bastante callado con respecto al relativo silencio del legendario actor, el actor trabajador aparentemente acaba de llegar a un punto en su vida en el que quiere frenar un poco.

Alan Arkin, comprensiblemente, ha ralentizado su rollo a medida que envejece

Puede que no te des cuenta, pero Alan Arkin se está acercando rápidamente a sus 90 años en el planeta. Y con tanto trabajo elogiado a sus espaldas, al querido actor realmente no le queda mucho por demostrar.

Ha ganado innumerables premios (incluido un Oscar por "Little Miss Sunshine"), apareció con innumerables íconos en la pantalla, trabajó con directores legendarios y dirigió un par de películas él mismo. Diablos, Arkin incluso apareció en "Barrio Sésamo" la friolera de siete veces.

Más recientemente, Arkin se ganó elogios por interpretar al envejecido agente de talentos Norman Newlander junto al profesor titular de actuación de Michael Douglas en el programa de Netflix adorado por la crítica "The Kominsky Method".

Esa serie, por supuesto, encontró a Arkin y Douglas, cada uno más cerca del final de sus carreras que del comienzo, retratando personajes que enfrentan el mismo dilema.

Resulta que ese dilema ha estado mucho en la mente de Arkin. Según lo cubierto por Newsweek, el actor le dijo a The Guardian en una entrevista de 2021 que sus días como actor podrían estar llegando a su fin: "La actuación está tan arraigada en mi fisonomía y en los canales de mi cerebro que me encuentro perdiendo aspectos del negocio. Pero no ya no lo necesito. Probablemente debería superarlo ".

Sin embargo, eso no es un anuncio de retiro, ya que el agente de Arkin confirmó recientemente a The Independent que el actor todavía está muy involucrado en el juego y simplemente decidió tomar un descanso de la actuación en medio de la pandemia en curso. Entonces, con suerte, todos estaremos escuchando más de Alan Arkin en un futuro cercano.

