¿Por qué los fanáticos de "Loki" odian el posible romance con Sylvie?

El episodio 4 de Loki ha aludido a un potencial romance entre la variante Loki y su contraparte del universo alternativo, Sylvie, lo que generó una respuesta masivamente mixta de los espectadores de la serie.

Sylvie, inicialmente conocida como Lady Loki, y que muchos asumieron que era simplemente una versión femenina del Dios de la Travesura, resultó ser mucho más de lo que las apariencias iniciales pueden haber sugerido.

Anteriormente, Sophie Di Martino reveló que Sylvie no es Lady Loki, lo que podría explicar porque Disney Plus ha insinuado que habrá un romance entre ella y el Loki de Tom Hiddleston, ya que esencialmente serían personajes distintos, pero los fans no están felices.

Romance de Loki y Sylvie enoja a fans

Marvel insinúa un posible romance entre Sylvie y Loki

La dinámica de Sylvie y Loki proporciona una forma infinitamente interesante de aprender sobre la figura del dios nórdico, y aprender a aceptarse el uno al otro sería una forma efectiva de mostrar que realmente llega a entenderse a sí mismo.

Por esta razón algunos consideran que la decisión de establecer su relación como romántica es un error. Loki se dice a sí mismo que se considera un narcisista, y su enamoramiento de Sylvie sólo serviría para reforzar esta idea, según el adelanto del capítulo 4 de la serie Loki.

Agregar este aspecto a su relación amortigua su potencial en este sentido, ya que la idea de aprender a cuidarse a sí mismos a través de la empatía tiene menos impacto si es por el bien de una trama romántica paralela

Combine esto con el hecho de que este ángulo en particular tiene algo de un incómodo ángulo de incesto. Algunos también encontraron frustrante este romance, ya que esperaban que ocurriera uno diferente en el programa, es decir, uno entre Loki y Mobius M. Mobius.

Aunque el historial de MCU de incluir relaciones homosexuales es decididamente escaso, el programa dejó en claro que Loki (y Sylvie) son bisexuales y, como tal, surgieron las esperanzas de que la serie podría reforzar la representación LGBTQ + de otras maneras.

Si bien las posibilidades de que surgiera una relación entre Loki y Mobius parecían poco probables, el aplastar esa posibilidad con el posible romance con Sylvie y la muerte de Mobius ha frustrado a muchos fans.

¿Cuántos capítulos tiene Loki?

"Loki" tendrá un total de 6 episodios

“Loki”, una serie que demostró su potencial en el primer capítulo, ha estrenado un total de 4 episodios desde su lanzamiento en la plataforma de streaming, Disney Plus el pasado 9 de junio del 2021.

Como te compartimos en La Verdad Noticias, “Loki”, protagonizada por Tom Hiddleston, tendrá un total de 6 episodios con una duración de 50 minutos. Cada capítulo es estrenado los días viernes desde el 9 de junio hasta el 14 de julio del 2021.

