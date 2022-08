¿Por qué el rey Viserys Targaryen de La Casa del Dragón nos parece tan familiar?

El rey Viserys Targaryen se roba la atención de las redes sociales.

Esta semana vimos el esperado regreso a los Siete Reinos con La Casa del Dragón, la precuela de Game of Thrones que se transmite por HBO que detalla el reinado de Targaryen en ese asiento notoriamente puntiagudo y el poder que conlleva.

Naturalmente, así como el programa original hizo del trono de hierro un sangriento juego de sillas musicales medievales, La Casa del Dragón parece contar una historia similar con algunos rostros muy familiares jugando su papel en ella.

Un gran contendiente en este rompecabezas de traición, sangre y las inevitables quemaduras del fuego del dragón es el Rey Viserys I, gobernante de los Siete Reinos interpretado por Paddy Considine y uno de los pocos líderes decentes de acción en vivo que no se corrompe por su título.

Paddy Considine ha sido elegido para dar vida al Rey Viserys en la precuela de GoT.

Agregue el problema de su hermano hambriento de poder, Daemon Targaryen (Matt Smith), y es seguro decir que vigilar el trono en caso de que se lo roben es una prioridad máxima. Por supuesto, tener la tarea de tal deber exige talento para manejarlo, y aparentemente, alguien que ha ido en contra de gobiernos y pandillas cumple con los requisitos.

Eso fue todo antes de que ayudara a enfrentarse a elementos sobrenaturales que compartían un extraño parecido con él en una popular adaptación del escritor Stephen King.

El legado filmográfico de Paddy Considine

Paddy Considine tiene un legado artístico digno de admirar.

Un elemento básico en el cine británico y un papel que definió la carrera de Paddy Considine en 2004 es "Dead Man's Shoes", el cual marcó la segunda colaboración del actor con el director Shane Meadows, con quien también coescribió el proyecto.

En una sencilla historia de venganza y retribución, Considine interpreta a Richard, un soldado que regresa a casa para infligir una forma brutal de justicia a los hombres que humillaron a su hermano con problemas mentales, Anthony (Toby Kebbell), mientras él estaba fuera.

Si bien la película también sirvió como trampolín para Kebbell, quien protagonizó películas como "RocknRolla", "Black Mirror", "Dawn of the Planet of the Apes" y "War for the Planet of the Apes". "Considine es su fuerza motriz.

Richard se viste como Travis Bickle y caza como Michael Myers, dejando a los hombres adultos literalmente corriendo por las colinas con sus tácticas de miedo simples pero altamente efectivas. Incluso si no has visto "Dead Man's Shoes", el ahora icónico momento "Estás ahí, amigo " de Considine es una muestra del nivel de intensidad que lleva y que nunca baja. ¿Quién diría que un hombre con una máscara de gas podría causar tanto daño?

Más rostros además de los de Simon Pegg y Nick Frost hacen múltiples apariciones en la querida trifecta de películas de Edgar Wright. Paddy Considine logró obtener dos éxitos de la trilogía Three Flavours Cornetto, primero en "Hot Fuzz" como uno de los dos Andys y luego en la película "The World's End" como Steven Prince.

Pero por muy divisivos que puedan estar los fanáticos sobre si este último es genial o bueno, es el venerado "Hot Fuzz" y el turno de Considine como DS Andy Wainwright bombardeado a la boloñesa lo que tuvo el mayor impacto, influenciado por una de las escenas más icónicas de la película, que nació de una brillante espontaneidad de Considine.

En la escena en cuestión, tanto el DS Andy Wainwright como el DC Andy Cartwright (Rafe Spall) salen de la cámara después de incitar al PC dedicado de Pegg, Nicholas Angel. Sin embargo, lo que Wright le reveló a Empire fue que el breve regreso de Considine antes de continuar fuera de la toma provino directamente del propio actor.

"Paddy simplemente estaba jodiendo, básicamente", explicó Wright, para luego añadir: "Realmente tuvimos que trabajar muy de cerca en la edición para mantenerlo en la película. Si miras de cerca, Rafe Spall ya se está riendo a carcajadas en el fondo. Pero como alguien que planea sus películas a una pulgada de su vida, es agradable tener estos pequeños momentos mágicos como ese".

Fácilmente una de las actuaciones más agradables en el catálogo anterior de Paddy Considine, "Pride" cuenta la historia real de activistas por los derechos de los homosexuales que trabajaron junto a un pequeño pueblo galés durante la huelga de mineros de 1984 en el Reino Unido. Considine es parte de un excelente elenco de talentos británicos, que incluye al legendario Bill Nighy, Dominic West (quien rechazó un papel en "Game of Thrones" ), Andrew Scott e Imelda Staunton.

Desplegándose como un abrazo de dos horas y obteniendo elogios de la crítica luego de su lanzamiento, "Pride" es solo una gran película de arriba a abajo sobre el intento de hacer el bien y las amistades que pueden surgir de él. Considine interpreta al portavoz de los mineros, Dai Donovan, uno de los más destacados defensores de unir las dos causas.

Tras el estreno de la película, Considine reveló sus preocupaciones acerca de asumir el papel, que se disiparon rápidamente cuando conoció al hombre que interpretaba. "Lo más mortífero que puedes hacer como actor es tratar de pensar demasiado en las cosas, complicarlas demasiado y hacerlas realmente interesantes", dijo a HeyUGuys .. "Y conocí a Dai, y obtuve todo al conocerlo en una hora. Es un tipo hermoso con un gran corazón, muy, muy desinteresado, con mucha integridad, y pensé: 'Eso es todo lo que tengo que hacer". tomar es esa integridad en el set'".

Te puede interesar: ¿Qué esperar de La Casa del Dragón?

Paddy Considine en Peaky Blinders

Paddy Considine da vida al padre John Hughes, un hombre falso y traicionero.

Thomas Shelby (Cillian Murphy) se enfrenta a muchos nefastos inútiles durante su reinado sobre la banda criminal Peaky Blinders. Aún así, para su crédito, Paddy Considine se sentó con lo mejor de lo peor como el hombre falso y traicionero del padre John Hughes. Apareciendo en la temporada 3 como la principal amenaza del programa, el padre Hughes es el sacerdote engañoso que cambia de lado y trabaja con todos los que trabajan en contra de Tommy y recurre a medios despreciables para tener éxito.

El creador de "Peaky Blinders", Steven Knight, describió al padre Hughes como "el personaje más malvado que 'Peaky Blinders' jamás haya visto" (a través de Deadline ). No estaba equivocado. Además de los prominentes indicios de que Hughes abusó del hijo separado de Polly (Helen McCrory), Michael (Finn Cole), el hombre que era más un diablo que un hombre santo incluso secuestró al hijo de Tommy como moneda de cambio para influir en su negocio a su favor. Naturalmente, este tipo de altercados llevaron a grandes actuaciones entre las dos estrellas, que Knight disfrutó. Hablando con Stack en 2016, Knight dijo: "Uno de los grandes placeres de esta serie es que sé que puedo escribir Cillian y Paddy juntos, y simplemente saber que va a suceder. Es brillante".

La lista de actores de la adaptación de Stephen King de HBO "The Outsider" estaba repleta de actuaciones silenciosas pero enormemente efectivas. Sin embargo, una grata sorpresa fue que Paddy Considine actuara como el hombre y el monstruo en el centro de todo. Claude Bolton, quien comienza como testigo de un brutal asesinato infantil, trabaja con un grupo de investigadores y la detective privada Holly Gibney (Cynthia Ervo) para descubrir al atacante y su naturaleza de pesadilla.

Como Claude, Considine hace un gran trabajo trabajando junto a Max Beesley como Seale, su temerario hermano en la pantalla. Sin embargo, como criatura, dio un giro impresionante y enormemente inquietante como un doppelgänger genuinamente tortuoso, completando dos grandes apariciones por el precio de una. Si bien es una pena que HBO nunca haya seguido adelante con sus planes para una segunda temporada , ver a Considine en una historia tan extravagante valió la pena solo el viaje.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales