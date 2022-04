¿Por qué Timothée Chalamet no pudo interpretar a Spider-Man?

El actor quería interpretar al Hombre Araña/Foto: Los 40

Timothée Chalamet se ha vuelto una de las jóvenes estrellas más importantes de Hollywood gracias a su talento actoral. Pero, ¿Sabías que él audicionó para darle a vida al personaje de Spider-Man en el cine?

Así es, el protagonista de “Call me by your name”, audicionó para formar parte de la cinta del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), papel que al final consiguió el actor Tom Holland y quien ha hecho tres películas como Spider-Man. Pero, ¿Por qué Chalamet no logró obtener el rol?

Timothée Chalamet no logró destacar en su audición para Spider-Man

El actor estadounidense-francés no tuvo éxito en su casting/Foto: Yahoo

Durante una entrevista en 2019, según el medio Fotogramas, Timothée declaró que había audicionado para convertirse en un superhéroe, específicamente para el papel de Pete Parker. El actor hizo un casting para sumarse a Capitán América: Civil War, participación que terminó en manos de Holland.

Durante la prueba sintió muchísimos nervios, los cuales le jugaron en contra y provocaron que su rendimiento sea pésimo. “Leí dos veces (el guión) y salí sudando, preso del pánico total”, declaró entre risas Timothée Chalamet, quien actualmente es estrella de “Dune”.

Al recordar esta anécdota, reveló que luego se comunicó con su agente y le dijo: “'Brian, pensé mucho en esto y tengo que volver, tocar esa puerta y volver a leer'“. Tras esta mala experiencia, el actor reveló que no sólo no obtuvo el rol de Spider-Man sino que tampoco quería presentarse a otros castings. Para él, es divertido cuando no tiene que audicionar constantemente.

¿Cuál fue la primera película de Timothée Chalamet?

El actor inició su carrera desde muy joven/Foto: Sensacine

Debutó en el cine en 2014 con la película “Hombres, mujeres & niños”. Ese mismo año interpretó al hijo de Matthew McConaughey en la película “Interstellar”. Ahora, a sus 26 años, el actor Timothée Chalamet es uno de los más buscados por los productores y directores de cine.

