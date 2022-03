¿Por qué Sailor Moon Crystal no estará disponible en Netflix como se planeó?

Durante el mes de febrero se anunció que dentro de las novedades de Netflix para el mes de marzo, se tenía contemplado el estreno de Sailor Moon Crystal.

Como era de esperarse, la noticia no pasó desapercibida para los fans, quienes están ansiosos por disfrutar de las aventuras remasterizadas de Serena Tsukino y su grupo de amigas.

Sin embargo, como te compartimos en La Verdad Noticias, la llegada de Sailor Moon Crystal a Netflix, quedó en solo un anunció porque hasta la fecha no ha sido estrenada la nueva versión del anime japonés.

Sailor Moon no estará disponible en Netflix

Se esperaba contar con el título a principios de marzo

Se esperaba que para este 1 de marzo, la plataforma de Netflix contara con el anime japonés Sailor Moon Crystal, sin embargo hasta la fecha no se ha estrenado el título.

A mediados del mes pasado, la plataforma de Netflix había anunciado que este título estaría dentro de sus novedades para el mes de marzo, en el comunicado se tenía establecido que se lanzaría el 1 de marzo.

Hasta el momento, Netflix Latinoamérica no ha dado explicación sobre el por qué el título no se ha incorporado a su catálogo; pese a ello, los usuarios de las redes sociales han indicado que se debe a problemas con el doblaje, algo similar a lo que sucedió con los capítulos de One Piece dentro de la plataforma.

¿Quién es la creadora de Sailor Moon?

Logró posicionarse como un fenómeno mundial.

Desde sus orígenes, Sailor Moon ha sido un manga escrito por Naoko Takeuchi el cual fue publicado entre los años de 1992 y 1997. En ella se cuenta la historia de un grupo de jóvenes adolescentes que llegan a la tierra para proteger a los humanos.

Fue tanto el éxito que tuvo el anime, que se tomó la decisión de crear diferentes variantes en los personajes y en el contexto de la historia.

"Te castigaré en el nombre de la Luna"

Se convirtió en una de las frases más icónicas del mundo del anime y que marcó a toda una generación con la que se comenzaron a romper las fronteras de Japón, convirtiéndose en un fenómeno mundial.

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.