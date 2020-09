¿Por qué La Leyenda de Korra es tan diferente de Avatar: The Last Airbender?

Los creadores de Avatar The Last Airbender hicieron un trabajo admirable al seguir las aventuras de Aang al contar la historia del próximo Avatar en La Leyenda de Korra.

Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, creadores de Avatar: The Last Airbender recientemente aprovecharon la oportunidad para analizar cuáles fueron los aspectos más difíciles de crear el personaje de Korra.

"La Leyenda de Korra" fue estrenada el 14 de abril de 2012

Con Korra siendo un personaje decididamente diferente de Aang en términos de edad y personalidad, la serie secuela hizo un buen trabajo al formar su propia identidad y contar historias que nos mostraron nuevos lados del mundo de la flexión y cómo Aang finalmente cambió el mundo tras la guerra de los 100 años.

Así fue creada "La Leyenda de Korra"

Polygon le preguntó a Bryan Konietzko cómo los creadores pensaban que La Leyenda de Korra se "impondría" al público y cómo desafiaría a los espectadores durante la serie de Nickelodeon:

"Creo que tal vez sabíamos que Korra, como personaje y serie, iba a ser más desafiante para el público, pero eso fue lo que nos pareció correcto. Nunca complacerás a todos, especialmente con una secuela, también hacer lo que se sienta mejor, y así es como hacemos nuestros programas de todos modos. Lo último que queríamos hacer era hacer la misma serie de nuevo, incluso si muchos fanáticos de ATLA podrían haber sentido que eso era lo que querían de nos".

Luego, los creadores de Avatar: The Last Airbender profundizaron en el motivo por el que se hizo que Korra fuera tan diferente de Aang y cómo las historias pudieron formarse en función de esas diferencias que se crearon:

"Fue una elección deliberada hacer de Korra un personaje muy diferente de Aang en múltiples formas. Eso brindó tantas oportunidades nuevas con las historias y la dinámica de los personajes. Y solo habría servido para diluir lo que era genial sobre el personaje de Aang si simplemente hizo una copia al carbón de él con el siguiente Avatar".

Diferencias entre Aang y Korra dividen la opinion de fans

"Es un niño tan tonto, afable y optimista, por lo que hacer de su sucesor un adolescente obstinado, belicoso y angustiado seguramente desanimaría a mucha gente, y recuerdo muchas reacciones de los fans a ese efecto. Si me sorprendió algo, puede haber sido que parecía que la gente estaba menos dispuesta a dejarla cometer errores que con Aang. Pero no me preocupé demasiado por esas cosas. Siempre estoy más preocupado con el impacto acumulativo del arco de un personaje", explicó el creador de la serie animada de Nickelodeon.

¿Qué opinas de las diferencias entre Korra y Aang? ¿Quién es, en última instancia, tu personaje favorito de los dos? No dudes en hacérnoslo saber en los comentarios.