¿Por qué Harry Styles fue rechazado por el director de Elvis?

Otra película biográfica musical se acerca rápidamente a los cines de todo el mundo. "Elvis", dirigida por Baz Luhrmann, llegará a los cines el 24 de junio de 2022.

Protagonizada por Austin Butler como Elvis Presley, la película narra el ascenso a la fama del cantante, así como su complicada relación con su manager, el coronel Tom Parker (Tom Hanks). ).

Butler finalmente consiguió el papel del músico icónico, pero no sin antes vencer a varios otros nombres notables en Hollywood, a saber, la estrella de "Top Gun: Maverick" Miles Teller, el actor de "West Side Story" Ansel Elgort y el músico convertido en actor Harry Styles, según lo informado por Deadline a principios de julio de 2019.

Más tarde ese mes, se anunció que Butler había asegurado el papel.

En el momento del anuncio del casting, Luhrmann dijo en un comunicado publicado por The Hollywood Reporter: "Durante el proceso de casting, fue un honor para mí encontrarme con una gran variedad de talentos.

Había oído hablar de Austin Butler por su destacado papel. junto a Denzel Washington en The Iceman Cometh on Broadway, y a través de un viaje de extensas pruebas de pantalla y talleres de música y actuación, supe inequívocamente que había encontrado a alguien que podía encarnar el espíritu de una de las figuras musicales más icónicas del mundo".

Si bien es posible que Butler ya esté recibiendo elogios por su actuación, según lo informado por Personas, algunos fanáticos pueden preguntarse por qué no fue Styles quien obtuvo el papel.

Después de todo, él sabe de primera mano lo que es ser un músico ultra famoso. Esto es lo que Luhrmann tiene que decir sobre su decisión de no contratar a Styles.

Luhrmann pensó que Harry Styles ya era demasiado famoso

Durante una entrevista en "Fitzy & Wippa", un programa de radio australiano, el director Baz Luhrmann habló sobre el proceso de casting para su nueva película, "Elvis", incluida su decisión de no elegir a Harry Styles.

Cuando se le preguntó por qué no eligió al ex cantante de One Direction, Luhrmann comenzó elogiando el talento de Styles como actor y reveló que está abierto a trabajar con él en un proyecto en el futuro. Además, la razón por la que no eligió a Styles para "Elvis" es práctica. Luhrmann dijo:

"El verdadero problema con Harry es que es Harry Styles. Ya es un ícono... Harry y yo llegamos a un lugar, genuinamente quiero decir, estaba desesperado por ponerse el traje y explorar. Es un gran espíritu y no tengo nada más que cosas buenas que decir sobre Harry Styles".

Styles, quien hizo su debut como actor con la película de guerra "Dunkirk" de Christopher Nolan en 2017, puede haber perdido el papel de "Elvis", pero tiene muchos proyectos de actuación en proceso.

Después de un cameo en "Eternals" del año pasado, próximamente protagonizará junto a Florence Pugh el próximo trabajo como director de Olivia Wilde, "Don't Worry Darling", y después de eso, "My Policeman" de Michael Grandage, ambas programadas para saldrá más adelante en 2022 (a través de IMDb).

