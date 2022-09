Por fin, HBO lanza el trailer de la serie de “The Last of Us” y encanta a todos

Uno de los nuevos proyectos de HBO que tiene entusiasmados a todos, además de “House of the Dragon” es la nueva serie que realizan sobre el famoso videojuego llamado “The Last of Us”.

HBO ya habría revelado muchos detalles sobre el elenco que actuará en la serie, por ejemplo, los protagonistas serán interpretados por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie. Ambos actores de la serie “Game of Thrones”.

Asimismo, compartieron varios detalles más de la producción sobre la nueva serie. Y ahora, por fin, han lanzado el adelanto o tráiler oficial de la serie, lo que ha emocionado de nueva cuenta a los espectadores que la esperan con ansias.

¿Qué se ve en el tráiler de “The Last of US”?

HBO, en conjunto a Sony Pictures Tv acaba de publicar el primer trailer de “The Last of Us” en la famosa plataforma YouTube y es todo un éxito, pues a pocas horas de estar en ella ha tenido un total de 1,1 millones de reproducciones.

Lo qué se ve en dicho avance son los paisajes desolados y aterradores, como en el juego en el que da inició la aventura de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). También, como te contamos en La Verdad Noticias, el actor Nick Offerman también se une para actuar en la serie.

Los personajes tienen que sobrevivir 20 años después de que unas esporas de un hongo que convierten en una especie de zombis que terminan destruyendo a la sociedad en Estados Unidos.

¿Cuándo sale la serie “The Last of Us” de HBO?

La serie se estrena en el 2023.

Aunque ya está el tráiler de la famosa serie de “The Last of Us” de HBO aún tendremos que esperar para su estreno. Pues se espera que esté disponible hasta el 2023 aunque aún no se sabe con exactitud el día y el mes en que se estrenará.

