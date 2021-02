PlayStation Productions y escritores de Deadpool preparan serie de Twisted Metal

Variety ha revelado que la franquicia de videojuegos Twisted Metal de PlayStation llegará a la pantalla en una serie live action a la que se le ha dado luz verde por parte de Sony Pictures Television y que contará con guiones de los escritores de Deadpool.

La serie de Twisted Metal promete acción y comedia al estilo Deadpool.

La serie de videojuegos de Twisted Metal trata sobre combates en vehículos al estilo Mad Max y el primer juego fue lanzado en 1995. Desde entonces se ha barajado la posibilidad de adaptar la historia como en 2019 que se reveló el interés de Sony.

Esta nueva serie basada en Twisted Metal ha sido descrita como una comedia de acción por lo que no sorprende la participación de Rhett Reese y Paul Wernick, escritores de Deadpool y Zombieland, en el proyecto.

Fans esperan una serie de Twisted Metal a la altura

Sin duda Twisted Metal es una de las franquicias más queridas de PlayStation por lo que Sony y PlayStation Productions aseguran que han reunido a un gran equipo para llevar la serie live action a la pantalla.

Cabe mencionar que este anuncio se suma al de la serie de The Last of Us, otra de las grandes apuestas de Sony Pictures TV y PlayStation Productions que trasladará la apocalíptica serie a HBO.

Esta así que los fans celebran la decisión de adaptar Twisted Metal a una serie live action con la supervisión de PlayStation Productions y guiones de los escritores de Deadpool por lo que en La Verdad Noticias seguiremos de cerca los anuncios relacionados a esta franquicia para traerte lo más reciente.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Facebook para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!