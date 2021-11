Pistas y referencias que quizá no viste del tráiler de Spider-Man No Way Home

No cesan las emociones tras el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home y pese a no tener confirmado el spiderverse, nos han dejado varias pistas que apuntan hacia esa dirección.

En redes sociales los internautas han enloquecido, pues a pesar de no tener a Tobey Maguire o Andrew Garfield en el tráiler, dieron muchas pistas sobre su participación.

En La Verdad Noticias te presentamos todos los detalles que quizá te perdiste y los sobretodo las reacciones que el tráiler dejó en redes sociales, así que pon mucha atención.

Pistas y referencias del segundo tráiler

Dr. Octopus- Alfred Molina.

Una clara referencia al multiverso, se da cuando el Dr. Octopus le quita la máscara a Spider-Man, enseguida viene la frase "Tu no eres Peter Parker", haciendo referencia qué no es el hombre que esperaba ver bajo el traje.

Otra de las partes que llamó la atención es durante la caída de MJ, ésta siendo una clara referencia a la escena de la muerte de Glen en la saga de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield.

En la escena final del tráiler, podemos ver al Spider-Man de Tom Holland enfrentarse a los villanos, Lagarto, Electro y Sandman.



Este clip pertenece a un tráiler para Brasil, en el cual se ve como Lizard es impactado en la cara mientras sucede la escena que parece ser la batalla final en la película. Como pudimos notar, Spider-Man está lejos de él o sea que claramente borraron personajes para despistarnos y no arruinar la sorpresa.

Segundo tráiler de Spider-Man No Way Home

Este martes 16 de noviembre, Marvel y Sony Pictures compartieron el segundo avance oficial de la cinta del trepamuros y vaya que hubo sorpresas que analizar.

El tráiler fue presentado de manera exclusiva a fanáticos en un evento de Los Ángeles y donde incluso estuvo Tom Holland presente para el momento.

Spider-Man: No Way Home tiene fecha de estreno para el 17 de diciembre de este año, fecha en la que sabremos si Andrew Garfield y Tobey Maguire regresarán una vez más al traje de superhéroe.

