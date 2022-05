Pequeños detalles que te perdiste en el primer tráiler de She-Hulk: Attorney At Law

El programa Marvel Disney+ es parte de la lista masiva de Fase 4 de Marvel Studios, que incluye los éxitos lanzados anteriormente "Black Widow", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Eternals", "Moon Knight" y " Doctor Strange en el multiverso de la locura".

A medida que avanzamos en la Fase 4, los fanáticos esperan ansiosamente la llegada de "Ms. Marvel", protagonizada por Iman Vellani como la adolescente titular de Jersey City que se convierte en una heroína con carga cósmica después de pasar tanto tiempo deseando tener los superpoderes del Capitán Marvel y , por supuesto, "She-Hulk: Abogada". Con la llegada de "Ms. Marvel" el 8 de junio y el debut de "She-Hulk" el 17 de agosto,

Entonces, ¿qué les espera exactamente a los fanáticos de She-Hulk que han estado tan ansiosos por ver a su personaje favorito de Marvel de piel verde hacer su debut en MCU? El tráiler de "She-Hulk: Attorney at Law" no solo presenta a Tatiana Maslany como Jennifer Walters, sino que también provoca una importante promoción en el trabajo y una transición incómoda a la vida como Hulk.

Afortunadamente, Jennifer tiene a su primo, Bruce Banner (Mark Ruffalo), en quien apoyarse en estos tiempos inciertos. Se muestra una emocionante vista previa de un montaje de entrenamiento de Bruce y Jennifer, así como breves adelantos de Titania (Jameela Jamil), antagonista de She-Hulk , Emil Blonsky (Tim Roth) y la vida romántica de la montaña rusa de Jennifer.

El tráiler también está lleno de pequeños detalles emocionantes, en los que probablemente deberíamos profundizar ahora.

Echamos un vistazo a la historia de fondo de She-Hulk de Jennifer

Los fanáticos del cómic que adoran a "She-Hulk" definitivamente saben todo sobre cómo termina obteniendo sus poderosos poderes. Según Marvel, Jennifer Walters es solo la abogada promedio de Los Ángeles, hasta que una lesión grave la envía al hospital, con una necesidad desesperada de sangre.

Su primo, Bruce Banner, está en la ciudad cuando está herida y le da una transfusión de sangre que le salva la vida. Resulta que los rayos gamma son definitivamente transmitidos por la sangre; De repente, Jennifer se convierte en la superfuerte y superresistente She-Hulk, aunque conserva su ingenio e inteligencia después de volverse corpulenta cada vez que se enfada, a diferencia de Bruce.

El tráiler de "She-Hulk: Attorney at Law" definitivamente insinúa que parte de la historia de fondo de sus cómics se convierte en su Marvel Cinematic Universe. Al principio del tráiler, vemos una breve toma de un automóvil chocando contra la maleza, lo que sugiere que esta versión de Jennifer también tendrá que pasar por un evento angustioso para activar sus poderes a través de una transfusión de sangre.

Otro clip muestra a Jennifer sentada, su rostro se vuelve verde antes de que un reflejo en la puerta de su auto destrozado revele su forma de She-Hulk.

Otra similitud con los cómics: la relación entre Bruce y Jennifer parece ser muy unida. Toneladas de escenas se entretejen a lo largo del tráiler que ve al dúo pasar tiempo juntos en lo que parece ser el escondite tropical de Bruce.

Aún mejor, hay destellos de Bruce asesorando a Jennifer y enseñándole cómo controlar sus poderes, incluida la vista de él despertándola temprano con una bocina de aire. Una escena destacada utilizada en el tráiler presenta a Bruce colocando a su prima en una cámara de aislamiento y atándole un casco a la cabeza, y luego enojándola.

¿Llegarán a las manos los dos primos? El tono claro del tráiler sugiere que es poco probable, pero nunca se sabe.

Algunos equipos de Stark Industries se burlan de una ubicación interesante

A lo largo del tráiler de "She-Hulk: Attorney at Law", el Dr. Bruce Banner, también conocido como Hulk, ayuda a aconsejar a su prima, Jennifer Walters, también conocida como She-Hulk, sobre cómo ser un gigante verde.

El primer lugar en el que vemos a los dos trabajando juntos parece algo de naturaleza tropical. Aunque otros Vengadores pueden sentirse tentados a relajarse en un lugar tan mágico, Hulk tira una carpeta gigante e insiste en que Jennifer se ocupe de sus poderes, aunque ciertamente no los pidió.

El paradero exacto de esta ubicación apropiadamente verde no está claro, pero un entorno aún más interesante aparece solo unos segundos después.

Dentro de algún tipo de instalación de alta tecnología, Bruce aconseja a Jennifer sobre cómo transformarse en She-Hulk. Curiosamente, ella usa pantalones cortos tropicales similares durante esta escena, en la que una prueba parece monitorear sus ondas cerebrales durante la transformación.

Bruce decide que la mejor manera de obligar a Jennifer a transformarse y probar su fuerza es enviar un muro de cuchillas giratorias en su dirección. Si entrecierra los ojos, puede captar las primeras tres letras de lo que parece ser el logotipo de Stark Industries antes de que se activen.

Debido a este detalle, parece probable que esta segunda ubicación se encuentre en lo profundo del corazón del edificio en la primera ubicación.

Sin embargo, dados los muchos dispositivos tecnológicamente avanzados presentes en esta escena, incluidas esas cuchillas Stark, también parece posible que este podría ser un laboratorio de algún tipo financiado por Stark Industries.

Como mínimo, esta toma sugiere que Bruce ha mantenido algunos vínculos con Pepper Potts o Stark Industries en los años posteriores a "Avengers: Endgame"; ¿De qué otro modo habría llegado allí el equipo? Incluso después de la muerte de Tony Stark (Robert Downey Jr.), las tecnologías del difunto Avenger han hecho varias apariciones, incluida "Spider-Man: Far From Home".

Uno de los carteles de Jennifer enlaza con un villano de She-Hulk

Como tantos otros superhéroes antes que ella, Jennifer Walters no quiere ser una superheroína. En ninguna parte del tráiler de "She-Hulk: Attorney at Law" se muestra esto mejor que cuando la vemos, en forma humana, caer de espaldas sobre su cama en lo que parece una mezcla de derrota y exasperación.

Es fácil pasar por alto algunos de los detalles menores de su morada, pero hay un punto que definitivamente no querrás pasar por alto.

Detrás de su cabeza, en el lado izquierdo de su cama, hay un póster de una producción de "Sueño de una noche de verano" de William Shakespeare. Sí, este póster muestra que Jennifer es una mecenas de las artes, pero lo que es más importante, provoca que uno de los villanos más icónicos de She-Hulk entre en la refriega.

Verás, hay un personaje en la obra conocido como Titania, reina de las hadas (a través de Britannica ). Ella entra en conflicto con su esposo, Oberon, y esta disputa genera gran parte de la confusión en la trama principal.

Da la casualidad de que Titania también es el nombre de una supervillana de She-Hulk , que será interpretada por Jameela Jamil en la próxima serie. De hecho, puedes echar un vistazo rápido al personaje de Jamil más adelante en el tráiler cuando los dos se pelean en lo que parece ser un juzgado.

Es un guiño divertido a un supervillano que finalmente hace su debut en acción real, y sirve como un presagio de lo que vendrá para Jennifer.

She-Hulk no está tan interesada en ser una Vengadora

Los Vengadores reciben un buen reconocimiento en el tráiler de "She-Hulk", lo que demuestra que incluso después de "Avengers: Endgame", todavía están en la mente de todos.

Con el equipo de superhéroes siendo mencionado en varios proyectos de la Fase 4: "Spider-Man: No Way Home", "Eternals", no es una sorpresa verlos asentir nuevamente. Sin embargo, en el tráiler, Jennifer Walters parece burlarse de los héroes más poderosos de la Tierra y no elogiarlos, especialmente a un miembro del equipo en particular.

Cerca del final del tráiler, la amiga de Jennifer, Nikki (Ginger Gonzaga), sugiere que She-Hulk podría ser uno de los Vengadores, lo que a la primera le parece bastante cómico.

"Eso es para multimillonarios y narcisistas. Y huérfanos adultos, por alguna razón", dice Jennifer en su forma de Hulk. Estas tres descripciones parecen estar dirigidas a Tony Stark, quien ciertamente cumple con los requisitos.

En el cómic número 6 de "The Savage She-Hulk" de julio de 1980, Jennifer Walters procesa a Tony Stark, lo que podría ser la raíz de sus comentarios pasivo-agresivos en este tráiler de MCU.

Jennifer fácilmente podría haber mencionado cualquier otra característica definitoria de los Vengadores como súper soldado, asesino o dios, pero sus golpes fueron todos hacia Tony. Con suerte, "She-Hulk: Attorney at Law" nos dará una explicación de por qué.

Abominación está de vuelta

Gran parte del tráiler de "She-Hulk: Attorney at Law" se centra en presentar a la heroína titular y su rincón del MCU. Al mismo tiempo, no rehuyó llamar también al pasado de la franquicia.

Como era de esperar, Bruce Banner ocupa un lugar destacado en el programa, pero también lo hace uno de sus mayores rivales: Emil Blonsky (Tim Roth) , más conocido como Abominación. El exmilitar aparece en el teaser un par de veces tanto en su forma humana como de monstruo, confinado en una celda de prisión de máxima seguridad. El tiempo dirá en qué medida aparece en la historia.

Para aquellos que no están familiarizados con este villano de MCU olvidado hace mucho tiempo, Roth hizo su primera aparición como Blonsky (y más tarde, Abominación) en "The Incredible Hulk" de 2008, dándole una oportunidad al malhumorado Hulk de Edward Norton.

Por supuesto, finalmente es derrotado en la batalla cuando aparecen los créditos y termina encarcelado en la Bóveda, y ahí es donde se detiene su historia durante más de una década. Sorprendentemente, Abominación volvió al centro de atención de MCU con "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" de 2021 como parte del Golden Daggers Club de Xu Xialing (Meng'er Zhang), donde él y Wong (Benedict Wong) han construido una relación. lucha juntos.

El hombre rana viene

En un verdadero momento de parpadeo y te lo perderás, aproximadamente un minuto y medio después del tráiler de "She-Hulk: Attorney at Law", un personaje que se parece mucho a Frog-Man.

Aparece por una fracción de segundo. Teniendo en cuenta el tono más cómico del tráiler, incluir un personaje como Frog-Man no sería la peor idea del mundo. Presentado por primera vez en 1965, el alter ego de Frog-Man es François LeBlanc, un atleta de nivel olímpico que se une al malvado equipo Ani-Men.

Sin embargo, la versión posiblemente más popular del personaje es Eugene Patilio, quien reinventa a Frog-Man como un personaje más de superhéroe (a través de Marvel Database ).

El padre de Eugene es un hombre llamado Vincent, una vez conocido por el nombre de supervillano Leap-Frog. Es un nombre que Eugene asume antes de reconsiderar su vida criminal y convertirse en el heroico Hombre Rana.

Muchas de las victorias de Frog-Man en los cómics provienen de la pura suerte, a diferencia de cualquier tipo de habilidad, y el personaje a menudo se interpreta para reír. Sin embargo, su traje contiene tecnología avanzada que le permite saltar muy alto, lo cual es parte de lo que hace que su nombre de superhéroe sea tan apropiado.

No está del todo claro si este personaje del que vemos tan poco pretende ser Frog-Man, Leap-Frog o alguien completamente diferente, pero el parecido con el personaje del cómic es innegable.

