'Peppermint' con Jessica Garner llega al top de las películas POPULARES de Netflix

Una de sus películas recientemente subió al puesto número tres en las películas más populares de Netflix es 'Peppermint' con Jennifer Garner quien ha protagonizado algunas de nuestras películas más queridas a lo largo de los años.

Ya sea una comedia romántica, un drama, una historia de mayoría de edad, un thriller policial o una fantasía, la actriz de 48 años lo ha hecho prácticamente todo. La Verdad Noticias tiene para ti la sinopsis de esta magnifica película que esta llena de acción y drama.

Sinopsis de 'Peppermint'

Garner interpreta a Riley North, una mujer que perdió a su marido y su hija en un acto de violencia sin sentido y, cinco años después, busca vengarse de los responsables y del sistema que los dejó en libertad.

Pero ella no siempre fue una asesina letal. De hecho, parte de la película consiste en flashbacks de cinco años antes, cuando ella era solo una simple madre de clase trabajadora empleada como cajera de banco.

Desafortunadamente, el guión no proporciona ningún detalle sobre cómo North se convierte exactamente en un experto en el combate cuerpo a cuerpo y el armamento automático (todavía estamos preocupados por esto). Pero, sin embargo, lo hace y el resto de la historia es historia.

Jennifer Garner es protagonista de 'Peppermint'

Quizás la mejor parte de la película de justicieros es su capacidad para explotar uno de los conjuntos de habilidades que definen a Garner y que se ha olvidado durante mucho tiempo: su capacidad para desempeñar un papel de acción increíble. ¿Quién puede olvidar a su amado hit Alias y su no tan popular Elektra?

TE PUEDE INTERESAR: Jennifer Garner responde de forma astuta cuando le preguntaron si está EMBARAZADA

La película de acción y suspenso fue dirigida por Pierre Morel, escrita por Chad St. John (London Has Fallen) y el elenco repleto de estrellas también incluye a John Ortiz (Ad Astra), John Gallagher Jr. (Hush), Juan Pablo Raba (Narcos). y Tyson Ritter (Predicador). Ya esta disponible en Netflix si no las has visto no sabemos que estas esperando.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.