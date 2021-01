Peppa Pig cumple su DÉCIMO aniversario y así lo FESTEJARÁN

Peppa Pig debutó en Nick Jr. en los EE. UU. En febrero de 2011 y desde entonces se ha ganado a los niños con sus payasadas de saltar en charcos.

Hasbro está honrando el hito y celebrará el aniversario número 10 con un nuevo contenido, una nueva línea de juguetes Hasbro y una lista completa de activaciones de marketing, colaboraciones de marca y promociones para fanáticos de todas las edades.

Las celebraciones comenzarán el 1 de marzo con los episodios "Best Of" de Peppa Pig que se transmitirán de lunes a jueves de 8 a 9 am EST en Nickelodeon.

La semana concluirá con una nueva serie de cuatro partes que comenzará a las 8 am. La serie contará con Peppa y su familia en un inolvidable viaje por carretera estadounidense.

Décimo aniversario de Peppa Pig traerá sorpresas

Por el lado de la ropa, Reebok lanzará una colección Reebox x Peppa de edición limitada. Contará con cinco tipos de calzado para niños pequeños y preescolares. En el otoño, Hunter presentará una nueva colección a tiempo para las compras de regreso a clases.

Estas asociaciones siguen al reciente acuerdo de Hasbro con Urban Outfitters, que produjo artículos para adolescentes basados en el álbum de música debut de Peppa.

Peppa Pig celebrará su décimo aniversario.

TE PUEDE INTERESAR: 8 Hechos DIVERTIDOS de Peppa Pig para sorprender a tus hijos

También están en camino cuatro nuevos títulos editoriales. Cada uno se inspiró en los episodios especiales de EE. UU. Y estarán disponibles este verano.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.