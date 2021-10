Penn Badgley de ‘You’ responde a fan que le pidió que la secuestre

El amor de algunos fans hacia la serie You de Netflix ha llegado tan lejos como para relacionar a su actor protagonista, Penn Badgley, con la personalidad desquiciada de Joe Goldberg.

Recientemente, Penn respondió a una fan que le pidió que la secuestrara. “Holaaaa, secuéstrame”, escribió la joven, a lo que el actor, que ha manifestado su desprecio por las actitudes del personaje, respondió con sentido del humor a la extravagante solicitud.

“No lo sé, pero cuando “secuéstrame” viene precedido de “ayooo”, suena completamente diferente y no estoy enojado”, escribió el intérprete citando el tuit de la fan.

Penn Badgley ha pedido que su personaje no sea visto como un héroe.

Desde la primera temporada de “You”, Penn Badgley había hablado de sus conflictos con el personaje de Joe Goldberg, quien cometió toda clase de atrocidades debido a su obsesión con Guinevere Beck, interpretada por Elizabeth Lail.

Penn ha mencionado que Joe no es el héroe de la historia, ni siquiera alguien de quien deberíamos aspirar a conocer, y aunque no le agrada para nada dar vida al polémico personaje, eso no lo detiene para dar el 100 % de sí mismo en cada actuación.

“Hay mucho que no disfruto con él. Para ser honesto, no disfruto apenas nada [...] Sin embargo, al final termina siendo una exploración psicológica profunda de mí mismo [...] Y parece dar sus frutos. Hay mucho de él con lo que sigo lidiando y siempre trato de darle la mayor humanidad posible”, dijo Badgley en una entrevista reciente con Spy.

La exitosa serie lanzó su tercera temporada en septiembre, con una respuesta que fue incluso mejor de lo esperado, con Joe y Love llevando sus rarezas a un nuevo e insospechado nivel.

El final de la temporada dejó varios temas resueltos para la continuación de la serie, de la que muchos tienen dudas sobre su dramático final.

Por ahora, Netflix adelantó que You ya fue renovada para una cuarta temporada, que llegaría a la plataforma en algún punto de 2022 con el regreso de su elenco original. La Verdad Noticias.

