Películas de terror originales de Netflix que necesitas ver

"Awake", protagonizada por Gina Rodríguez, imagina un mundo en el que un evento global borra la capacidad de la humanidad para dormir, y es una de las más recientes películas de terror con las que Netflix espera dominar el género.

La plataforma de streaming ha revelado algunas sorpresas en cuanto a películas de terror se trata con éxitos como Bird Box y El Juego de Gerald, como algunas de sus cintas más populares.

Mientras tanto, en La Verdad Noticias, echamos un vistazo a los thrillers y chillers que conforman algunas de las mejores películas de terror recomendadas de Netflix y veamos cuáles daban miedo y cuáles no.

Calibre (2018)

El thriller de Netflix con mejores reseñas es "Calibre", que cuenta la historia de dos amigos en un viaje de caza condenado a Escocia. Esta joya oculta del terror en Netflix, es una de las mejores películas de terror en la plataforma.

La reseña de Ringer de la película decía: "Excelentemente filmada y actuada, y lo suficientemente valiente como para no fallar cuando cuenta, 'Calibre' es uno de los mejores esfuerzos de género del año".

Hush (2016)

La siguiente película de terror original de Netflix mejor reseñada es "Hush" de 2016, que se centra en una mujer sorda que es acosada por un asesino en su casa. Dirigida por Mike Flanagan de la serie "Haunting of Hill House", The Guardian describió la película como un "thriller agudo y finamente afinado que recorre caminos familiares pero con estilo y habilidad".

Cam (2018)

El tecno-thriller, "Cam" fue descrito por el Chicago Reader como el "horror en su máxima expresión". Es una de las películas de terror en Netflix que puedes ver después de "El Conjuro", para un susto de estilo diferente.

Little Evil (2017)

Una reseña de un crítico describió esta película de posesión demoníaca (generalmente) recibida positivamente como un homenaje al estilo de 'Shaun of the Dead'", una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.

El juego de Gerald (2017)

Esta retorcida adaptación de Stephen King obtuvo excelentes críticas por la actuación de Carla Gugino. Una crítica entusiasta de The Hollywood Reporter argumentó que la película fue "la más satisfactoria hasta la fecha" de Mike Flanagan.

1922 (2017)

Entre todas las recomendaciones en Netflix de Stephen King, "1922" ha sido víctima de otro desempate en la puntuación de la audiencia. A pesar del disgusto general del público por la historia de un ranchero que conspira para asesinar a su esposa, The Guardian afirma que la película posee "una amenaza inquebrantable que perdura".

Vampires vs. The Bronx (2019)

Los niños del vecindario se unen para luchar contra los vampiros en esta comedia de terror. RogerEbert.com lo llamó "ágil, encantador y divertido", por lo que definitivamente es una película de terror a la que debes darle un vistazo.

Cargo (2018)

Esta discreta cinta es una de las mejores películas de zombies que puedes ver en Netflix obtuvo el máximo cumplido de un crítico de RogerEbert.com, "Creo que al propio George A. Romero le hubiera gustado".

Apostle (2018)

El thriller de culto "Apostle" no se benefició de las diversas comparaciones con "Wicker Man". La tibia crítica de Vulture describió la película como "una película absorbente y horrible que tal vez no sea tan inteligente como quiere ser".

El ritual (2017)

Un antiguo espíritu maligno acecha a los excursionistas en esta película que, según The Village Voice, "en ocasiones logra un poder tenso y diabólico". Definitivamente debe entrar a las listas de 30 películas de terror para celebrar Halloween.

La niñera (2017)

Esta satánica comedia de terror adolescente protagonizada por Bella Thorne presentó a muchos espectadores el talento para películas de terror de Samara Weaving. Sin embargo, una reseña calificó la película dependiente de clichés de "lamentablemente arcaica".

La perfección (2018)

The New Yorker declaró que este thriller musical protagonizado por Allison Williams es un "revoltijo trillado que confronta su tema de las noticias como una casilla de verificación impersonal", pero muy vista por usuarios que buscan donde ver películas de terror gratis.

Before I Wake (2016)

La revisión de RogerEbert.com admitió que "Before I Wake" es una de esas películas de terror "defectuosas" con "elementos que realmente funcionan, especialmente la interpretación principal y algunos de los dones de Flanagan con la composición".

Bird Box (2016)

Una campaña de marketing viral convirtió a "Bird Box" en un éxito. Para la mayoría de los críticos, el protagonista de Sandra Bullock no estuvo a la altura de las expectativas, y la estación de NPR KPCC la llamó "cerebro de pájaro".

Sin embargo, Netflix anunció la secuela de Bird Box tras el enorme éxito de la primera entrega en la plataforma de streaming.

Velvet Buzzsaw (2019)

Jake Gyllenhaal protagoniza "The velvet buzzsaw" del guionista y director Dan Gilroy no "aportó mucho" para un crítico de Vox, pero agregaron que es "oscuramente agradable siempre que te guste todo eso".

Fractured (2019)

Aquí es donde las cosas empiezan a estropearse. Según The Hollywood Reporter, este es "el tipo de suspenso psicológico que resulta agotador por todas las razones equivocadas". "Fractured" es una de las películas de terror que cuestionan la realidad.

I Am the Pretty Thing That Lives in the House (2016)

Esta historia de la casa embrujada comenzó prometedora al elegir a la formidable actriz de televisión Ruth Wilson para el papel principal. Pero Variety dijo que ni siquiera ella "puede hacer que sea lo suficientemente fascinante, con tan poco apoyo en la escritura".

Malévolo (2018)

Incluso con la entonces prometedora Florence Pugh en el papel principal, esta historia de fantasmas no logró asustar a los críticos. Un crítico lo llamó un "viaje deprimente que carece de verdaderos sustos y de una dirección real".

Florence Pugh no sufrió por el fracaso con Netflix, debido a que apenas un año después protagonizó "Midsommar", actualmente considerada una de las 10 mejores películas de terror modernas.

The Babysitter: Killer Queen (2020)

La secuela de "The Babysitter" de 2017 no mejoró las deficiencias de su predecesor. Una reseña de una estrella de RogerEbert.com encontró que era una "película desafiante y estúpida, con referencias tan extrañamente fechadas que roza lo fascinante".

Eli (2018)

The Guardian describió este misterio de terror como "salpicado de una serie de secuencias de terror familiares, desde un par de sueños desagradables hasta algunos sobresaltos prolongados, pero ninguno de ellos realmente aterriza", aunque puede ser una de las mejores películas de terror para ver esta noche.

Mercy Black (2019)

Según IGN Movies, esta producción de Blumhouse tiene una "premisa inquietante, algunas actuaciones decentes y algunas buenas sorpresas, atrapadas dentro de una presentación genérica y una trama nada destacable".

Things Heard & Seen (2021)

Aclamada por la crítica el año anterior, y protagonizada por Amanda Seyfried, "Things Heard & Seen" podría ser una de las 5 mejores películas de terror del 2021, pero es "un horror exagerado protagonizado por un elenco sobrecualificado", para el Chicago Sun-Times.

Death Note (2017)

La película de terror de Netflix prueba que Death Note es mejor como anime, Incluso con una gran cantidad de jóvenes talentos involucrados, incluidos Margaret Qualley y Nat Wolff, tiene un "final que hará que apagues tu aplicación con disgusto. Si no mueres del aburrimiento antes de llegar allí", según RogerEbert.com.

En la hierba alta (2019)

Este eco-thriller protagonizado por Patrick Wilson no logra convencer a la audiencia de su amenaza pero para algunos es una de las mejores películas de terror 2020 que no debes perderte.

Los Angeles Times dijo que la película "es demasiado larga y se repite demasiado para ser tan apasionante como su material original. Resulta que hay un límite en lo que pueden dar miedo las malas hierbas".

Extinction (2018)

Michael Peña y Lizzy Caplan protagonizan este thriller extraterrestre que, según RogerEbert.com, es "una película B con una actitud de éxito de taquilla y no de una manera divertida" es una de las nuevas películas de terror de Netflix que debes ver.

The Silence (2019)

Ni siquiera Stanley Tucci puede salvar esta copia de "A Quiet Place", la película número 1 de la taquilla de EE.UU. Al menos eso es lo que afirma una revisión de IGN Movies, refiriéndose a ella como "profundamente mediocre".

Rattlesnake (2019)

Quizás el thriller sobre el desierto de Netlix, "Rattlesnake" hubiera sido un mejor cortometraje. Lamentablemente, una reseña la describió como "una idea interesante que no podría sobrevivir si se extendiera a lo largo de un largometraje, rematada con un final flojo".

La mujer de la ventana (2021)

Una de las películas de terror que solo le encantaría a un superfan de Amy Adams. Un crítico describió el paso en falso de la prestigiosa actriz como "una serie de clichés y giros narrativos trastornados".

The Open House (2018)

El mayor honor, o mejor dicho, el deshonor, es "The Open House" de 2018, que fue descrito generosamente por un crítico como "una película de terror prácticamente libre de tensiones y deprimentemente sosa que es difícil de recomendar".

Para los críticos esta es una de esas películas de terror que solo disfrutarán "los fanáticos menos exigentes que buscan algo suave para ver en una tarde de domingo con resaca". Definitivamente no una candidata para los top películas de terror de todos los tiempos.

