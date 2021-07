Películas de terror nuevas para ver durante julio de 2021

Los sustos del verano son abundantes este julio ya que aunque parezca sorprendente, las películas de terror son las favoritas para disfrutar en esta época para muchas personas, como te compartiremos en La Verdad Noticias.

Hay mucha nostalgia con películas como Fear Street, mientras que el mundo de The Purge se expande y el movimiento New French Extremity obtiene otra película en su haber, y estas son solo algunas de las películas de terror que saldrán este mes en los cines y en casa.

En julio no faltan los sustos, y estas son ocho de las nuevas películas de terror que puedes ver este mes para agregar a las listas de las mejores películas de terror que se estrenaron en verano.

Trilogía de Fear Street

Trilogía de Fear Street

La temporada de terror de julio comienza con fuerza con una franquicia como ninguna otra. "Fear Street", la nueva trilogía de terror de Netflix basada en los libros de R.L. Stine llega a la plataforma este mes.

Por lo que parece que los productores tenían mucha fe en la franquicia para dar luz verde a todas las películas antes de ver las reacciones del público. La primera película, 1994, trata sobre los protagonistas adolescentes lidiando con un asesino en su ciudad.

Mientras que 1978 se parece más al viernes 13 con su escenario de campamento de verano. La última película, 1666, parece ser la más diferente, y lleva al público de regreso a la América puritana, por lo que será emocionante ver cómo estas películas se unen.

La Purga por siempre

La Purga por siempre

Mientras que Fear Street inicia su franquicia este verano, The Purge está cerrando su historia con La Purga Por Siempre, una dura crítica a los Estados Unidos, concluirá la saga que comenzó en 2013.

En este mundo ficticio, los delitos, incluidos el asesinato y el robo, se consideran legales durante 12 horas una vez al año; sin embargo, este no es el caso en The Forever Purge, donde un grupo decide continuar con sus actividades mortales más allá del límite legal.

SON

SON

En SON, Laura pasa por una pesadilla después de que extraños intentan secuestrar a su hijo, David, por lo que los dos deben huir. Esta película de terror da otro giro después de que el niño se enferma, y Laura procede a hacer lo que sea necesario para mantenerlo a salvo.

Esta película de Shudder está lista para poner a prueba los límites de la maternidad, mientras Laura descubre hasta dónde está dispuesta a llegar por David, por lo que podría ser una de las mejores películas de terror del 2021.

Meander

Meander

Más allá de los sustos clásicos, julio tiene algunas películas de terror de género mixto, como Meander, una película de terror con un toque de ciencia ficción que podría superar a las mejores series de ciencia ficción del 2021.

Al igual que en películas como Saw, Meander encuentra a una mujer joven que tiene que navegar entre un dispositivo de tortura tras otro cuando se despierta en un tubo extraño. Las imágenes en el tráiler aluden a algo científicamente perturbador, y probablemente no sea para aquellos que le temen a los espacios reducidos.

Werewolves Within

Werewolves Within

Para aquellos a los que les gusta reírse con sus sustos, Werewolves Within podría ser la película que haga que tu verano en casa valga la pena. Después de que una tormenta de nieve atrapa a la gente en una posada, el clima no es lo único de lo que deben preocuparse.

Afortunadamente, un trabajador del servicio postal y un guardabosques se unen para enfrentarse a una criatura misteriosa que ha perturbado la paz de esta pequeña comunidad. Podría ser un susto divertido, especialmente para los fans del videojuego en el que se basa.

Calle Malasanã 32

32 Malasanã Street

Ninguna lista de terror estaría completa sin una película sobre una casa espeluznante, ya sea que se centre en lo paranormal o en una invasión de casa y promete buscar convertirse en una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.

En este caso, la calle Malasanã 32 parece ser la primera, ya que la familia Olmedo se muda a su nuevo departamento, descubriendo que hay algo inquietante en el lugar. Para hacer las cosas más inquietantes, esta película española está inspirada en una historia real.

Kandisha

Kandisha

Como muchas otras películas de terror de verano anteriores, Kandisha sigue a un grupo de amigos adolescentes que inicialmente disfrutan de su descanso mientras comparten muchas historias de miedo.

Sin embargo, esta diversión no dura mucho, ya que una niña es asaltada y recurre a una leyenda urbana en su hora de necesidad. Convocando al demonio Kandisha, esta película es un cuento de venganza que mezcla el folclore con el cine estilo nuevo extremismo fránces.

The Boy Behind The Door

The Boy Behind The Door

El género de las películas de terror no es ajeno a los niños en peligro, como es el caso de The Boy Behind the Door. Dos amigos, Bobby y Kevin, son secuestrados, pero Bobby escapa de sus confines.

A pesar de esto, tiene más cuidado ya que evita a su captor e intenta rescatar a Kevin mientras navega por lo desconocido. Donde SON ve lo que una madre está dispuesta a hacer por su hijo,

"El niño detrás de la puerta" verá hasta dónde llegará un niño por su mejor amigo en una situación similar, por lo que definitivamente pertenece al top películas de terror de todos los tiempos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!