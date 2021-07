Películas de terror de los 2000 criticadas que merecen una oportunidad

La crítica cinematográfica está destinada a ayudar al público a navegar por el mar cada vez mayor de nuevos estrenos, pero existe una división innegable entre muchos críticos profesionales y el público en general en especial cuando se trata de películas de terror.

El género de terror tiene una historia especialmente problemática con opiniones contradictorias, y ciertas películas solo se consideran "clásicas" décadas después de que los fanáticos leales insistieran en que las críticas negativas estaban equivocadas.

Desafortunadamente, algunas películas de terror tienen la mala suerte de quedar enterradas para siempre bajo una montaña de mala prensa, lo que lleva a algunas gemas subestimadas y que podrían estar en un de top películas de terror de todos los tiempos.

Estas no son las únicas buenas películas de terror de la década de 2000 detrás de críticas negativas, así que asegúrese de compartir sus favoritas con La Verdad Noticias en los comentarios.

Halloween II (2009)

Incluso si no eres fanático de la descarada interpretación de Rob Zombie del icónico hombre del saco de Carpenter, no se puede negar que el hombre es un raro ejemplo de un autor de terror.

Una película de zombis siempre se siente como una película de zombis, e incluso si el resultado final es controvertido, prefiero ver la versión única de un director visionario de una historia familiar en lugar de una repetición segura. Por eso adoro su extraño enfoque de Halloween II.

Golpeado sin piedad por los críticos en 2009, el regreso de The Shape a Haddonfield decepcionó comprensiblemente a las personas que esperaban una secuela tradicional de Slasher, pero eso no significa que sea una mala película.

Si puedes soportar el diálogo nervioso y el tono melancólico, hay una exploración sincera de la culpa del sobreviviente y la naturaleza versus la crianza que se puede encontrar aquí, y las muertes son más espantosas que nunca.

Ojalá más críticos hubieran apreciado esta refrescante y sombría visión de cómo podría continuar la vida después de una película de Slasher y en definitiva pertenece a las películas de terror para celebrar Halloween.

Riding the Bullet (2004)

Desde The Shining hasta The Mangler, no todas las adaptaciones de Stephen King son iguales, y parte de eso se debe a la dificultad de adaptar el trabajo introspectivo del personaje de King a un medio visual.

Basado en el cuento homónimo, Riding the Bullet de Mick Garris fue criticado originalmente debido a sus miedos mediocres y su configuración cursi, pero centrarse en esos elementos pierde el sentido de esta divertida pieza de personaje.

Si bien la película es ciertamente un poco cursi, se trata de temas familiares de regresar a casa y enfrentar recuerdos fantasmales, también es un retroceso nostálgico con mucho corazón y algunas actuaciones memorables.

David Arquette es particularmente agradable como el no muerto George Staub, y es difícil no apoyar a Jonathan Jackson como nuestro protagonista haciendo autostop. Además, aprovecha para conocer la peor película de terror que Stephen King ha visto.

Cry Wolf (2005)

Los días de las molestas cadenas de correo electrónico han quedado atrás, pero el largometraje de 2005 de Jeff Wadlow, Cry Wolf, sigue siendo una instantánea de una época en la que las leyendas urbanas se volvieron digitales.

Siguiendo a un grupo de estudiantes de la escuela preparatoria mientras enfrentan las secuelas mortales de un engaño viral de un asesino en serie, Cry Wolf puede estar fechado tanto en el diálogo como en los elementos de la trama, pero también es un misterio sorprendentemente entretenido.

Un asesino en serie falso que reclama víctimas de la vida real después de convertirse en una sensación en línea lo convierte en una premisa realmente divertida, y el aspecto de la novela policíaca mantiene las cosas interesantes a medida que estos estudiantes privilegiados (incluido Jared Padelecki de Supernatural) comienzan a enfrentarse entre sí.

La película probablemente habría tenido un mayor impacto como un Slasher con clasificación R más tradicional, y el final no ata todos los cabos sueltos de la historia, pero Cry Wolf sigue siendo un thriller hecho de manera competente con algunos giros y vueltas satisfactorios.

Gothika (2003)

Los misterios de asesinatos fantasmales rara vez son tan elegantes como Gothika, de Mathieu Kassovitz, un thriller de mal humor sobre una psiquiatra (Halle Berry) que sufre un accidente automovilístico y se despierta siendo acusada de asesinato.

Si bien la película fue destrozada por la mayoría de los críticos en ese momento, quienes la acusaron de ser un desastre pulposo, creo que esos elementos pulposos son precisamente los que la convierten en una experiencia tan encantadora en primer lugar.

Esta no es Berry en su mejor momento (aunque su papel como la Dra. Miranda Gray le valió un premio Teen Choice Award a la mejor actriz), pero sigue siendo una protagonista convincente en un thriller cuidadosamente elaborado que no teme volverse un poco raro en tanto visuales como narrativas.

El aspecto sobrenatural puede ser un poco tonto para algunos espectadores, pero creo que la película es muy entretenida siempre que no te la tomes demasiado en serio. Es una de las mejores películas de terror que puedes ver gratis en Amazon Prime.

Thirteen Ghosts (2002)

Desde principios hasta mediados de la década de 2000 se vio una curiosa tendencia de remakes criticados de películas de terror de los 50, pero Thirteen Ghosts se destaca como uno de los más extraños.

Con Tony Shalhoub y Matthew Lillard atrapados en una mansión de cristal con una colección de fantasmas asesinos, creo que la loca premisa por sí sola es suficiente para justificar el precio de la entrada.

Obviamente, la mayoría de los críticos no lo vieron de esa manera, alegando que la trama y los personajes eran mucho menos interesantes que los diseños creativos y las historias de fondo de los fantasmas.

Si bien estoy de acuerdo en que la mitología implícita es mejor que la historia real de la película, este jugueteo retro a través de una extraña casa encantada sigue siendo un momento divertido si estás preparado para una película de medianoche sin lujos.

Solo prepárate para un montón de diálogos cursis junto con el impresionante maquillaje fantasma de una de las más bizarras películas de terror para ver esta noche en Netflix. Sin duda, de las más famosas del género.

Dead Silence (2007)

Si bien es difícil de imaginar hoy en día, hubo una vez en que James Wan y Leigh Whannell aún no se habían consolidado como Maestros del Horror, en 2007, el dúo tenía una bomba crítica en sus manos con el thriller sobrenatural Dead Silence, una joya incomprendida con ventrílocuos fantasmales y marionetas espeluznantes.

Whannell admite que se arrepiente del guión, llegando a afirmar que el estudio trajo a un médico de guiones para revisar su visión original, pero yo diría que Dead Silence es casi tan entretenido como Insidious, Whannel y Wan su más popular colaboración.

Las cosas pueden ponerse un poco tontas hacia el final, pero sigue siendo un viaje divertido y creo que es una pena que Mary Shaw nunca haya regresado para una secuela aún más espeluznante.

