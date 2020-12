Películas Navideñas: Historias inspiradas en viajes para ver durante estas vacaciones

A estas alturas, está bastante claro que la pandemia ha puesto un freno a todo lo relacionado con los viajes en esta temporada navideña pero ahora en la era de la tecnología y las películas navideñas las personas aún pueden disfrutar de una escapada divertida y festiva desde la seguridad de su propio sofá.

Las reuniones navideñas y las vacaciones se han cancelado o pospuesto y, para muchos, las vacaciones se ven un poco aburridas, ya que soñamos con la normalidad nuevamente y la pasión por los viajes está en su punto más alto.

Apodérate del control y decide cual peli ver estas vacaciones.

Afortunadamente, en la era de la tecnología, las personas aún pueden disfrutar de una escapada divertida y festiva desde la seguridad de su propio sofá es por eso que hoy La Verdad Noticias trae estas cinco películas navideñas inspiradas en viajes que los llevarán a varios lugares del mundo.

'Home Alone 2': Lost in New York

Si te encantó "Solo en casa" y el precoz Kevin McCallister burlando a los ladrones torpes Harry y Marv en los suburbios de Chicago, entonces su secuela hará las delicias de este niño de 10 años que se encuentra en otra situación difícil de Navidad, pero, esta vez, en alegre ciudad de Nueva York.

El querido clásico de 1992 comienza un año después del primer percance de Kevin, cuando su familia voló a París para pasar las vacaciones y finalmente lo olvidó en casa. Pero esta vez, Kevin se sube por error a un avión a la ciudad de Nueva York, en lugar del de su familia a Miami.

Lo que sigue es una exploración de la Gran Manzana, llevando a la gente a un recorrido visual por las muchas atracciones de la ciudad. Desde explorar Central Park hasta reservar una habitación en el lujoso Plaza Hotel, es una experiencia salvaje en Nueva York que tanto adultos como niños pueden vivir desde la seguridad y la comodidad del hogar.

'The Holiday'

Si alguna vez has visto una película de Hallmark, entonces sabrás que los temas del romance y la Navidad tienden a ir de la mano. En 2006, Hollywood lanzó el éxito de comedia romántica "The Holiday", que, con un elenco de estrellas y lugares pintorescos, provocó la pasión por los viajes en los románticos desesperados de todo el mundo.

La película sigue a Amanda e Iris, dos mujeres enamoradas, una del sur de California y la otra de Inglaterra, que organizan un intercambio de casas durante la temporada navideña.

A lo largo de la historia, los espectadores son transportados entre las glamorosas mansiones y palmeras de Los Ángeles y las pintorescas y acogedoras cabañas y pubs de la campiña inglesa.

"The Holiday" es un hermoso contraste entre dos lugares encantadores (incluso se podría argumentar que son personajes por derecho propio), cada uno con sus propias cualidades encantadoras.

'The Holiday' esta película cuenta con paisajes encantadores.

'I’ll be Home For Christmas'

No hay duda de que viajar durante las vacaciones es un caos. Y la comedia navideña de 1998 "I'll be Home For Christmas" no escatima en gastos cuando se trata de documentar hasta dónde llegará su protagonista Jake Wilkinson para llegar a casa a tiempo para la Nochebuena y recibir el Porsche antiguo de su padre.

Jake debe viajar de California a Nueva York en tres días, lo cual es factible en cualquier circunstancia normal. Pero para Jake, su viaje da un giro para peor después de despertar en medio del desierto vistiendo solo un disfraz de Papá Noel, sin carro ni dinero.

La película lo sigue por todo el país, a través de Colorado, Nebraska y otros, mientras planea su camino a casa a tiempo para Navidad. Si obtiene algo de ver "I'll be Home For Christmas", será un agradecimiento por no tener que lidiar con la molestia de viajar este año.

'I’ll be Home For Christmas' esta película tienes escenas en paisajes hermosos.

'Love Actually'

Principalmente filmada en Londres, "Love Actually" explora las complejidades del amor y las relaciones a través de diez historias separadas, aunque interconectadas, durante la temporada navideña.

Si bien no ocurren muchos viajes reales en la película en sí, los espectadores están expuestos a fragmentos de Londres durante la Navidad.

Pero quizás algunas de las partes más entrañables de la película estén relacionadas con los viajes: comienza y termina con montajes de personas reales abrazando a sus seres queridos mientras se reencuentran en el aeropuerto. El narrador describe estos momentos como puros, y si uno lo busca, encontrará que "el amor está por todas partes".

Los paisajes de esta película son espectaculares.

'Elf'

Un clásico navideño moderno, "Elf" se centra en Buddy, un humano que fue adoptado y criado por los elfos de Santa. Al enterarse de su ascendencia, Buddy se embarca en un viaje desde el Polo Norte hasta la ciudad de Nueva York para localizar a su padre biológico.

Con un comportamiento perpetuamente feliz que intenta difundir la alegría navideña, Buddy lleva a los espectadores a una exploración de la ciudad con una inocencia infantil, hasta jugar con puertas giratorias y probar el chicle de metro desechado por extraños.

TE PUEDE INTERESAR: Cine: Las 5 películas que no pueden faltar en tu navidad

Debido a que las escenas de la ciudad se filmaron en calles reales de la ciudad, en medio de todo el caos y los acontecimientos de la vida cotidiana, es fácil ver la película y recordar las visitas y la vida en la ciudad antes de la pandemia.

Los escenarios de 'Elf' están llenos de colores.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.