Película sobre el juicio de Amber Heard y Johnny Depp ya tiene fecha de estreno

'Hot Take: The Depp/Heard Trial' se estrenará el viernes 30 de septiembre en la plataforma TUBI.

TUBI, la plataforma de streaming gratuito en Estados Unidos, acaba de estrenar el trailer de ‘Hot Take: The Deep/Heard Trial’, la película inspirada en el mediático juicio de difamación entre Johnny Depp y Amber que se estrenará este próximo viernes 30 de septiembre.

El tráiler de la cinta dirigida por la cineasta Sara Lohman nos deja ver como la pareja de actores se enfrenta en la corte del tribunal de Fairfax y los diferentes episodios de su controversial relación, así como los excesos de drogas y alcohol que ambos padecieron.

Respecto al elenco, se sabe que Mark Hapka dará vida a Johnny Depp mientras que Megan Davis dará vida a Amber Heard. Asimismo, se ha revelado que Mary Carrig interpretará a la abogada de la actriz y Melissa Marty a Camille Vasquez, la famosa abogada que le dio el triunfo a la ex estrella de ‘Piratas del Caribe’.

Discovery+ estrenó su documental sobre el juicio

Discover+ habló del mediático juicio en el documental de dos partes ‘Johnny vs Amber: The US Trial’.

Cabe destacar que este no es el único proyecto audiovisual sobre el mediático juicio de difamación que se llevó a cabo meses atrás en el condado de Fairfax, Virginia. A mediados de septiembre pasado, Discovery+ estrenó ‘Johnny vs Amber: The US Trial’, una miniserie documental de dos partes.

La serie incluirá detalles íntimos al juicio a los que Discovery+ tuvo acceso en exclusiva y será una continuación de ‘Johnny vs Amber’, un documental que abordó la demanda por difamación que se llevó a cabo en Reino Unido a finales del 2020. Como dato curioso, los abogados del actor se negaron a participar en este proyecto.

Te puede interesar: 'La ley y el orden' hablará de Johnny Depp y Amber Heard en su nueva temporada

¿Qué pasó entre Johnny Depp y Amber Heard?

La actriz acusó indirectamente a su pareja de ejercer violencia doméstica en su contra, pero el jurado determinó que se trataba de una difamación.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por un artículo de opinión que publicó en The Washington Post a finales de 2018, en el cual lo acusaba indirectamente de violencia doméstica. Tras seis semanas de juicio, el jurado determinó que se trataba de una difamación y ahora la actriz deberá pagar 10.4 millones de dólares como sanción.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales