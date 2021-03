Película en solitario de 'The Flash' tendrá como protagonista a Kiersey Clemons

'The Flash' confirma la participación de Kiersey Clemons como protagonista junto a Ezra Miller en la nueva película en solitario de este superheroe, interpretando a la pareja amorosa de Barry Allen.

La próxima película de DC está programada para comenzar a filmarse esta primavera en Inglaterra con la dirección de Andy Muschietti.

El trama de esta película se ha mantenido bajo en su mayor parte, pero, según el cómic, se dice que la historia es una adaptación de la serie limitada Flashpoint de 2011 de DC, que encuentra a Flash viajando en el tiempo para evitar la muerte de su madre interpretado por Maribel Verdú.

Kierney Clemons seguirá con su papel de la Liga de la Justicia

Kirsey Clemons interpretó a West en la Liga de la Justicia de 2017, pero fue eliminado del estreno teatral de Joss Whedon.

La Verdad Noticias asegura que los fanáticos podrán ver la escena o las imágenes adicionales que fueron eliminadas en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que se estrena en HBO Max el 18 de marzo.

Kiersey Clemons.

El cineasta argentino Muschietti se burló previamente del papel de la película en solitario de The Flash en el multiverso de DC.

"Esta película es un poco una bisagra en el sentido de que presenta una historia que implica un universo unificado donde todas las iteraciones cinematográficas que hemos visto antes son válidas", explicó Muschietti. "Es inclusivo en el sentido de que dice que todo lo que has visto existe, y todo lo que verás existe, en el mismo multiverso unificado".

El actor Jason Momoa adoptó una postura pública en apoyo de su coprotagonista de la Liga de la Justicia . "Esta mierda tiene que detenerse y debe ser analizada por @rayfisher y todos los demás que experimentan lo que sucedió bajo la supervisión de @wbpictures necesitan una investigación adecuada", escribió la estrella de Aquaman en Instagram en septiembre pasado.

Mientras tanto, en otras noticias de casting, la estrella de The Young and the Restless, Sasha Calle, también se ha unido a 'The Flash' como Supergirl. Según los informes, tanto Michael Keaton como Ben Affleck volverán a interpretar sus papeles de Batman en la película.

La película en solitario de 'The Flash' está programada para su estreno en cines el 1 de julio de 2022.

