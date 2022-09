Película de Marilyn Monroe es un caos

La película que narra la vida de la modelo estadounidense Marilyn Monroe sufrió una serie de contratiempos, mismos que obligaron a la producción a retrasar la continuidad del rodaje, puesto que el guión todavía no estaba finalizado.

Cabe mencionar que en dicha cinta se muestra la esencia real de la modelo así como la famosa cabellera rubia y sus ojos celestes, dejando entrever el ícono que fue Marilyn Monroe a lo largo de su vida, gracias a su inigualable belleza y su forma de vestir tan peculiar.

Además, en La Verdad Noticias te compartimos que la película que lleva por nombre “Something´s Got To Give”, generó mucha polémica al grado de pensar en cancelarla por las escenas que aún no han sido filmadas.

¿Quién protagoniza la película de Marilyn Monroe?

La actriz Ana de Armas caracterizada como Marilyn Monroe

La actriz que da vida a la modelo Marilyn Monroe, es nada más y nada menos que Ana de Armas, quien comenzó su carrera desde muy joven siendo apenas una adolescente y, posee un talento que sin duda alguna la han llevado a trabajar a lado de personajes conocidos como Keanu Reeves.

Asimismo, ha actuado con Ben Affleck quien es esposo de la famosa cantante y actriz Jennifer López y actualmente, se encuentra a la espera para terminar los rodajes de la película de Marilyn Monroe, la cual será estrenada en la plataforma de streaming Netflix.

¿Quién fue Marilyn Monroe?

Marilyn Monroe en su etapa de modelo

Como mencionamos anteriormente Marilyn Monroe fue una famosa actriz estadounidense, pero lo que muchos desconocen es que tuvo una infancia bastante difícil pues desde pequeña pasó su vida en diferentes orfanatos, sin embargo todo eso cambió gracias a que a la edad de 20 años comenzó su carrera como modelo.

No obstante, comenzó a participar en películas que no eran tan conocidas en ese momento, hasta llegar a cintas como “La jungla de asfalto” con los cuales comenzó a catapultar su talento como actriz, llevándola al estrellato hasta el último de sus días.

