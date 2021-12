Película de "Batgirl" presenta su logo oficial durante inicio del rodaje

La primera película live action centrada en "Batgirl" finalmente es un hecho, y está siendo desarrollada por Warner Bros., para HBO Max. Los fans estarán felices de saber, que la cinta ya comezó su rodaje.

"Día uno de [Batgirl]", escribió el codirector de la película, Adil El Arbi en Instagram. Su publicación también incluía una imagen de un tablero de la chapaleta adornado con el nuevo logo de Batgirl, que dio otra pista sobre la trama.

El rodaje de la cinta del DCEU comenzó apenas un par de meses después de que Warner Bros., reveló el primer vistazo a la película Batgirl de HBO Max durante el DC FanDome 2021.

Batgirl comienza su rodaje este 2021

La foto compartida por el codirector, mostró una placa de escritorio que sugiere que Barbara Gordon es una oficial de policía al inicio de la película. Cómo te revelamos en La Verdad Noticias, Leslie Grace será Batgirl en la próxima película del DCEU.

"Fue un momento increíble. Cuando digo increíble, me refiero a la definición de libro de texto de, no podía creerlo. Mi cerebro realmente se rompió cuando recibí la noticia", dijo Grace sobre haber sido elegida para dar vida a Barbara Gordon.

En la foto también aparece el Libro de códigos de Simon Singh: "La ciencia del secreto del Antiguo Egipto a la criptografía cuántica". También hay una guirnalda, que podría indicar la época actual o que la trama tiene lugar durante Navidad.

¿Cuándo se estrena Batgirl?

Batgirl aún no tiene fecha de estreno

Batgirl se estrenará exclusivamente en HBO Max y aún no ha recibido una fecha de lanzamiento. Sobre el elenco, también se confirmó que J.K. Simmons repite su papel de Justice League de Zack Snyder como James Gordon.

Warner Bros., anunció que Brendan Fraser será el villano en película de ‘Batgirl’ de los directores de Bad Boys for Life, Adil El Arbi y Bilall Fallah con guión de Christina Hodson (The Flash, Birds of Prey y La fantástica emancipación de Harley Quinn).

