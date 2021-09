Peacemaker, el spin-off de Suicide Squad de HBO Max estrena primer video

En un carrete oficial que se emitió durante la transmisión de la noche del domingo por los 73° Primetime Emmy Awards, HBO Max presentó las primeras imágenes oficiales de Peacemaker, su próxima serie spin-off de The Suicide Squad protagonizada por John Cena.

El metraje muestra algunos de los nuevos títulos que llegarán a HBO Max en el futuro cercano, incluidas películas como Dune y The Matrix Resurrections; nuevas temporadas de programas consagrados como Succession, Insecure y Euphoria; y programas completamente nuevos como And Just Like That ..., The Sex Lives of College Girls y, por supuesto, Peacemaker.

En nuestro primer vistazo a Peacemaker, el antihéroe homónimo sale de un deportivo cubierto de estrellas con una matrícula personalizada que dice "PSS-MKR". (Este automóvil fue visto anteriormente en un póster de Peacemaker lanzado para promover la próxima convención virtual DC FanDome). Luego se encuentra con el resto del elenco en un restaurante donde le preguntan por qué exactamente usa su disfraz para cenar, a lo que responde que no es un disfraz, es "un uniforme".

Programada para estrenarse en HBO Max a principios del próximo año, Peacemaker es una serie de ocho episodios que sirve como continuación de la película del Universo Extendido de DC del escritor y director James Gunn, The Suicide Squad, que se estrenó en los cines y la plataforma de streaming el 5 de agosto. La película marcó el debut en vivo del personaje de DC Comics Christopher Smith / Peacemaker, quien fue creado originalmente por Joe Gill y Pat Boyette y apareció por primera vez en 1966 Fightin '5 # 40.

Peacemaker continuará historia de The Suicide Squad

La serie spin-off fue escrita por James Gunn por lo que continúa la historia tras los hechos vistos en la cinta de El Escuadrón Suicida.

Hacia el final de The Suicide Squad, Peacemaker recibe un disparo y aparentemente es asesinado por Bloodsport (Idris Elba). Sin embargo, una escena posterior a los créditos revela que sobrevivió a sus heridas y que a John Economos (Steve Agee) y Emilia Harcourt (Jennifer Holland) se les ha encomendado la tarea de reclutar a Pacificador para "salvar el maldito mundo", aparentemente después traicionando a Amanda Waller (Viola Davis) en medio de la misión del Task Force X en Corto Maltese.

Además de Cena, Agee y Holland, el elenco principal de Peacemaker de HBO Max incluye a Danielle Brooks como Leota Adebayo, Robert Patrick como Auggie Smith (el padre de Peacemaker), Freddie Stroma como Adrian Chase / Vigilante y Chukwudi Iwuji como Clemson Murn. Se espera que la serie profundice en los orígenes de Peacemaker. Gunn escribió los ocho episodios de la serie y dirigió cinco de ellos, incluido el primer episodio y el final.

Peacemaker se estrena en enero de 2022 mientras tanto en La Verdad Noticias te traemos todo lo que sabemos de la serie de HBO Max.

