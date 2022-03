Peacemaker de James Gunn podría tener más cameos de DC en su temporada 2

La segunda temporada de la serie podría traer grandes sorpresas/Foto: Gamer focus

La serie Peacemaker va por su segunda temporada, y su creador, James Gunn, ha revelado que hay muchas posibilidades de que se presenten más cameos con otros personajes de DC. Especialmente después de la sorprendente aparición que hubo en el último capítulo de la primera temporada.

Durante una reciente entrevista con Total Film, Gunn mencionó que durante los próximos episodios de la serie se podrían dar más cameos de ese tipo. No obstante, el director de The Suicide Squad dio a entender que aquellos guiños no incluirían necesariamente a la Liga de La Justicia.

“Creo que vamos a ver más conexiones con otras cosas a medida que avanzamos con Peacemaker y otros programas en HBO Max. Así que esos (cameos) seguirán llegando”, confesó el director. “No sé si la Liga de la Justicia aparecerá en cada temporada de Peacemaker; eso podría ser algo único. ¡Ya veremos!”, agregó.

James Gunn promete mucho para la segunda temporada de Peacemaker

Gunn aseguró que aún falta mucho por ver de este personaje/Foto: Areajugones

Si bien Gunn mencionó a “otros programas en HBO Max” en su declaración, el director no dio detalles del resto de los proyectos de DC que llegarán a la plataforma de streaming, y solo añadió que tiene un montón de material extra del cameo del final de la primera temporada de Peacemaker.

“Tengo toneladas de cosas que no usé. Ezra continuó, y no estoy bromeando, durante 16 minutos sobre Aquaman teniendo sexo con peces. Fue realmente divertido”, señaló el director. Cabe destacar que por el momento no hay una fecha para el estreno de la segunda temporada de esta serie, pero promete tener grandes cosas para los fans.

¿Cuántos episodios tiene Peacemaker?

La serie de HBO Max que narra la historia de Christopher Smith alias Peacemaker cuenta con 8 episodios en su temporada 1. El programa fue protagonizado por el actor y luchador profesional, John Cena, quien aparece por primera vez interpretando al personaje en la cinta The Suicide Squad, que estuvo a cargo de James Gunn.

