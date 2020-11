Paul Bettany invita a latinos a ver “WandaVision”: “es un festín para los ojos”

Paul Bettany, quien regresará como Vision para la serie WandaVision de Disney Plus de Marvel, ha calificado al programa como "un festín para tus ojos".

Aunque Wandavision no se estrenará en noviembre, a pesar de las señales anteriores de que podría hacerlo, seguirá siendo el primero de los nuevos contenidos de Marvel en la plataforma de streaming que vinculará directamente al MCU.

El plan original era que The Falcon and the Winter Solider fuera la primera serie del MCU en Disney Plus, pero como la mayoría de los proyectos en 2020, su producción se vio afectada por el coronavirus, lo que provocó un retraso en el lanzamiento.

WandaVision llegará a Disney Plus en una fecha aún no revelada

La fecha de lanzamiento de Black Widow también se ha retrasado una vez más. Esto deja a WandaVision para poner en marcha la Fase 4, poniendo al espectáculo algo experimental bajo mucha presión adicional para tener éxito.

Paul Bettany está emocionado por WandaVision

WandaVision se describe como una mitad comedia de situación y mitad épica de MCU, y el tráiler que se lanzó en septiembre respalda en gran medida esa descripción. La serie se desarrolla después de Avengers: Endgame, en torno a Wanda Maximoff y Vision viviendo la vida suburbana perfecta, hasta revelar que todo no es tan perfecto como parece.

El tráiler da una idea de las posibles múltiples realidades y de la villana de Kathryn Hahn, Agnes (se rumorea que está inspirada en Agatha Harkness). WandaVision parece ser una serie bastante cautivadora gracias a su configuración narrativa y visual única, y Paul Bettany ahora ha prometido que será un placer visual para los espectadores.

En un nuevo video que promueve el contenido de Disney Plus para América Latina, titulado Disney + Presenta (a través del canal de YouTube ATGTVSERIES), se ve a Bettany y Elizabeth Olsen invitando a América Latina a disfrutar del espectáculo.

"Te prometemos que será un festín para tus ojos", dice Paul Bettany, y Elizabeth Olsen agrega que el programa te mantendrá "alerta".

Teniendo en cuenta las realidades cambiantes de WandaVision, el programa será visualmente diferente a la mayoría de las otras entregas de MCU. Esto, junto con las escenas de acción visualmente impactantes que ahora se esperan que vienen con los proyectos de Marvel, especialmente los que involucran a personajes como Scarlet Witch y Vision, la declaración de "un festín para tus ojos" debería ser bastante precisa.

Además, el hecho de que se supone que la serie se relacione con Doctor Strange in the Multiverse of Madness (la secuela de la película más visualmente única del MCU hasta la fecha) uno esperaría que sea un festín para los ojos.

Teniendo en cuenta los diversos elementos involucrados, como la forma irónica en que los protagonistas se ven en sus viejos vestuarios de cómics, la agencia conocida como SWORD, e incluso las preguntas que rodean la existencia de Vision, ya hay tantos elementos que han mantenido los ojos de la audiencia pegados a cada imagen de WandaVision hasta ahora.

Paul Bettany también agregó anteriormente que la serie se vuelve "cada vez más loco", lo cual es creíble considerando su premisa, cuyos detalles iniciales te compartimos en La Verdad Noticias.

Paul Bettany y Elizabeth Olsen regresan a Marvel con "WandaVision"

WandaVision se estrenará en Disney + en diciembre, y con tantos elementos intrigantes en el programa, los fanáticos ciertamente esperan que sea, como dice Bettany, "un festín para tus ojos".

