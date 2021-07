Patty Jenkins tiene control creativo sobre de Rogue Squadron de Star Wars

La directora Patty Jenkins tiene un amplio espacio para contar la historia que quiere contar en su próxima entrega para la franquicia de Star Wars, Star Wars: Rogue Squadron.

El lanzamiento programado de Rogue Squadron para 2023 marcará la pausa más larga entre los largometrajes de Star Wars desde el lanzamiento de Star Wars: The Force Awakens de 2015.

Anteriormente, Chris Pine aseguró conocer la historia de Patty Jenkins para la saga de Star Wars, aunque los detalles sobre la trama para Rogue Squadron aún permanecen en secreto.

Patty Jenkins en Star Wars

Patty Jenkins se une a la franquicia de Star Wars

En una entrevista con THR, Patty Jenkins quien desarrolla Wonder Woman 3 además de Rogue Squadron, reveló que es "bastante libre de hacer la historia que [quiere] hacer" en su incursión a Star Wars.

Sin embargo, admite que la curva de aprendizaje es un poco más empinada trabajando en un proyecto de Star Wars en comparación con sus anteriores, y dice que "es una forma completamente diferente de trabajar con la que se está poniendo al día".

"Es una forma de trabajar completamente diferente. Estoy hablando por teléfono con todos ellos y haciendo reuniones de Zoom con todos los involucrados en Star Wars todo el tiempo".

"Realmente necesitas saber quién ha hecho qué, quién está haciendo qué, adónde va y cómo funciona, y qué diseños se han hecho antes. Es una forma completamente diferente de trabajar con la que me estoy poniendo al día".

Sin embargo, la cita de Jenkins parece indicar que está en estrecho contacto con los supervisores de continuidad en Lucasfilm, lo que puede aliviar las preocupaciones de algunos fanáticos.

Aunque es evidente que Jenkins todavía mantiene una estrecha correspondencia con Story Group, es alentador saber que todavía siente que ejerce un control creativo sobre su proyecto.

¿Cuántas películas son de la saga de Star Wars?

Star Wars lanzó su primera película en los 70´s

Actualmente existen tres trilogías de Star Wars; la original que comenzó con 1977 a cargo de George Lucas, las precuelas protagonizadas por Hayden Christensen, Natalie Portman y Ewan McGregor, y las secuelas bajo la insignia de Disney.

Desde la tibia respuesta a la conclusión de la trilogía secuela, Lucasfilm se ha centrado principalmente en lanzar series a través de Disney Plus como The Mandalorian y Star Wars: The Bad Batch.

A las primeras series en Disney Plus, se incluye una nueva serie de Star Wars centrada por Boba Fett, según los reportes obtenidos por La Verdad Noticias. Ahora, Rogue Squadron se unirá a los spin-off de Star Wars bajo la dirección de Patty Jenkins.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!