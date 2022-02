¿Patrick Stewart ha negado su aparición en Doctor Strange 2?

La nueva película de Marvel traerá varios personajes del pasado/Foto: Viva Fútbol y Voi

La próxima película “Doctor Stranger 2” podría traer de regreso al personaje de los X-Men, Charles Xavier, que originalmente fue interpretado por el actor Patrick Stewart. Tras el estreno del primer tráiler de la nueva cinta del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), el actor británico de 81 años de edad posiblemente ha negado su participación en el filme, aunque dejó abierta la probabilidad de su aparición.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el impresionante tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenó hace unos días durante el Super Bowl 2022 de Estados Unidos. Se han dicho varios rumores sobre los posibles cameos que tendrá esta nueva cinta, lo cual ha llenado de mucha emoción a los fanáticos.

¿Qué dijo Patrick Stewart sobre su supuesta participación en Doctor Strange 2?

Stewart interpretó al personaje Charles Xavier alias Profesor X en las películas de los "X-Men"/Foto: El Nacional

Durante una entrevista con el medio ComicBook, el actor Patrick Stewart, conocido por ser el “Profesor X” en la primera película de X-Men, confesó que a lo largo de su carrera que abarca más de 60 años, se ha encontrado con un montón de imitadores de su voz.

Por lo que, pone en duda su participación en la película Doctor Strange 2, que ha sido dirigida por Sam Raimi: “La gente ha imitado mi voz desde que salí al escenario hace 60 años. Así que no se me puede responsabilizar de ello”, declaró el británico.

Una escena del tráiler muestra una pequeña pista de la participación de Stewart, aunque el actor asegura que podría ser un imitador de su voz/Foto: Sensacine

Sin embargo, se dio tiempo de recordar aquel domingo 13 de febrero, el día del Super Bowl y también del lanzamiento del revelador tráiler: "No veo mucho las redes sociales y eso es más que nada una cuestión de horarios, pero debo decir que antes de acostarme el domingo por la noche tuve un montón de mensajes, amigos y algunas personas a las que apenas conocía preguntando: '¡Ah! ¿Eres tú?'", dijo el actor.

“Bueno, por supuesto, saben que estaba en casa esperando para ver el partido de fútbol, así que ¿cómo podría haber sido yo? Tendremos que esperar y ver”, expresó Stewart; aunque muchos creen que solamente lo dice para no “spoilear” a los fans sobre lo que podría ocurrir en la nueva película del MCU.

¿Cuánto se estrena Doctor Strange 2?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura) se estrenará en los cines de todo el mundo el próximo 6 de mayo de 2022. Siguiendo la “línea” de Spider-Man: No Way Home, se espera que el filme de Doctor Strange 2 tenga el regreso de varios personajes conocidos, como el que interpreta Patrick Stewart.

