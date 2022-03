Patrick Stewart confirma su aparición en Dr Strange in the Multiverse of Madness

Casi nadie tiene una historia más larga con los proyectos de Marvel que el legendario Sir Patrick Stewart, quien dio vida por primera vez al profesor Charles Xavier con 20th Century Fox en X-Men del año 2000. Ahora, está de vuelta en el ojo del fandom gracias a los rumores sobre una aparición del Profesor X en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se estrenará en 2022.

Marvel Studios presentó el segundo tráiler completo de Doctor Strange 2 en el Super Bowl, que mostró cuán profundamente el MCU se sumergirá en el Multiverso después de lo visto en Spider-Man: No Way Home. Los rumores incluso apuntan a una versión de los Illuminati que llegará a la pantalla grande, con el Profesor X probablemente liderando el grupo si se cree en estos rumores.

Stewart adoptó el método Marvel de evitar los spoilers a toda costa, tratando de convencer a los fanáticos de que no sabe nada sobre el regreso a su papel icónico para la secuela de Marvel Studios a pesar de que su voz y su hombro aparecen claramente en la mitad del teaser ("Deberíamos decirle la verdad").

Sin embargo, gracias a una conversación más reciente sobre el asunto, parece que ahora está un poco más dispuesto a revelar lo que realmente está sucediendo.

Patrick Stewart en Dr Strange in the Multiverse of Madness

Stewart tampoco reconoció su propia voz.

En una entrevista en el canal de YouTube Jake's Takes, la estrella de Charles Xavier, Patrick Stewart, abordó los informes de su aparición en el segundo tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Stewart confirmó que es parte de la secuela de Marvel Studios cuando los fanáticos vieron su hombro y lóbulo de la oreja, afirmando que el teaser “le agradó":

“En realidad no reconocí mi propia voz, sonaba diferente. Si tenía un resfriado o algo así en ese momento, no lo sé. Pero yo estaba asombrado, y todo lo que vieron fue la parte de atrás de mi hombro, y creo que el lóbulo de mi oreja, nada más. Habría habido tantas conexiones hechas. Pero, eh, me complació”, dijo el actor de 81 años.

El más longevo en Marvel

Stewart está por convertirse en el actor que más años lleva en el MCU.

La estrella veterana ahora contará con la carrera más larga como un personaje en la historia de Marvel, tomando el título de Willem Dafoe y Tobey Maguire como Duende Verde y Spider-Man de 2002 a 2021. Ahora, con el Multiverso desmoronándose y varios universos e historias en un curso de colisión con la MCU, el líder mutante impartirá su sabiduría, consejo y posiblemente juicio sobre los mejores personajes del MCU.

Por supuesto, no se puede creer nada hasta que Dr. Strange 2 se estrene a principios de mayo y muestre a Stewart en la pantalla con su clásica silla de ruedas y su cabeza calva.

