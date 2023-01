¿Parte del mismo universo?, así se conectan “The Last of Us” y “Brecking Bad”

Asi se conectan The Last of Us y Brecking Bad

Tras un extraordinario segundo episodio, “The Last of Us” se ha ganado el aplauso de miles que están en espera de que ocurrirá con la fascinante historia.

El más reciente capítulo de la esperada serie nos lleva en sus primeras imágenes a Yakarta, donde inicia la infección que acaba con la humanidad, y al ser cuestionados por la razón para hacer esto sus creadores dieron una increíble respuesta.

Durante el programa 'The Last of Us Podcast', conducido por Troy Baker y en el que participan los creadores del episodio Craig Mazin y Neil Druckmann, se hace un análisis minucioso de lo que ocurre en cada fragmento de la serie.

Esta es la extraña conexión entre “The Last of Us” y “Brecking Bad”

Esta es la conexion entre las populares series

Al ser interrogados sobre la escena inicial del segundo episodio de la serie, los creadores comenzaron explicando las ventajas de que la adaptación de la historia sea una serie, destacando que el formato permite crear una narración diferente en cada episodio.

“Y lo bueno de parar es que tienes que empezar otra vez. Cada comienzo es una nueva oportunidad para reorientar al público, o para despistarlos", explicaron.

Continuaron hablando sobre como recibieron la inspiración para el aclamado episodio, de lo que parece será una de las series más importantes de HBO. Sus Mazin y Druckmann detallaron que dos de los creadores que los llevaron a generar esta forma de narración que al principio despista a la audiencia, fueron Vince Gilligan, reconocido por las aclamadas 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'; además de Chris Carter, realizador de 'Expediente X'.

"Es algo que siempre le he visto hacer a Vince Gilligan. Tienes estos cinco o seis minutos al comienzo de cada episodio de televisión en los que el público está más abierto y receptivo que nunca. Están dispuestos a ser confundidos, desconcertados y despistados siempre que se haga con una base sólida", detallaron.

Para concluir, aseguran que su intención es más que dar una historia de origen, si no desarrollar todo un universo al rededor de la historia de sus protagonistas.

Te puede interesar: Teoría de los fanáticos de "The Last Of Us" resulta ser verdad

¿Cómo se estrenarán los capítulos de "The Last Of Us"?

Estos dias estrena The Last Of Us

La esperada serie de la franquicia de videojuegos "The Last Of Us" llegó a HBO este 2023 y en La Verdad Noticias te decimos cuando puedes ver los nuevos episodios de este popular drama.

Los capítulos nuevos de "The Last Of Us" serán transmitidos por la cadena HBO y la plataforma HBO Max cada domingo a las 23:00 horas, únicamente en su idioma original.

Aunque el doblaje ya fue confirmado y se espera que los actores de doblaje que presentaron su voz para el videojuego en 2013 sean quienes conformen el cast de este nuevo proyecto.



¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!