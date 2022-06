Padre de Familia estrena nueva temporada en Star+

Los fans ya pueden disfrutar de las nuevas aventuras de Peter Griffin y su familia.

Junio comenzó y Star+ sorprendió a sus fieles suscriptores con la llegada de la temporada 20 de Padre de Familia. Desde el pasado 8 de junio, los fans pueden disfrutar de 10 nuevos episodios llenos de un humor directo, políticamente incorrecto, absurdo, escandaloso e inapropiado que caracteriza a la familia Griffin y que fascina al público desde 1999.

Los otros 10 episodios restantes se irán añadiendo paulatinamente al catálogo de la plataforma, lo cual tiene desesperados a los fans, quienes llevan esperando desde septiembre pasado para poder reír a carcajadas con las aventuras de Peter Griffin, su familia y sus amigos.

Las 20 temporadas de la serie creada por Seth MacFarlane ya están disponibles en la plataforma.

Creada por Seth MacFarlane en 1999, la serie ambientada en la ciudad ficticia de Quahog, Rhode Island se ha convertido en un referente actual de la comedia estadounidense debido a su humor negro, mismo que lo han mantenido al aire durante más de 2 décadas y desatado olas de críticas en su contra.

Sin embargo, el detalle que llama la atención es que Padre de Familia sigue estando vigente dentro del gusto del público y se ha adaptado a las nuevas situaciones del mundo. Una prueba de ello es que en 2021 protagonizaron un corto para promover la vacuna anti COVID.

Otros estrenos de Star+

Más de 20 títulos se añaden al extenso catálogo del servicio de streaming para adultos de Disney+.

Además de las aventuras de Peter Griffin y sus amigos, la plataforma de Star+ ha consentido a sus suscriptores con una gran variedad de nuevos títulos que se añaden a su extenso catálogo, el cual le ha permitido convertirse en una de las plataformas de streaming más completas del momento.

Entre los nuevos títulos tenemos el debut de la serie Queens, la llegada de la tercera temporada de Love Victor y el estreno de la segunda temporada de Only Murders in the Building, esta última protagonizada por la aclamada actriz y cantante Selena Gomez.

¿Dónde se puede ver Padre de Familia completo?

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, las 20 temporadas de Padre de Familia están disponibles de manera exclusiva en Star+. Para sorpresa de los fans, una nueva entrega será estrenada el próximo 25 de septiembre pero aún no hay fecha de su llegada a Latinoamérica.

