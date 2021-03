'Pacific Rim: The Black': 5 Datos sobre la serie de Netflix

'Pacific Rim: The Black' de Netflix es una próxima y muy esperada transmisión de estilo anime estadounidense que esta basada en las 2 primeras películas de acción en vivo de 'Pacific Rim' del director Guillermo del Toro.

Como parte de la exploración de más proyectos de anime, Netflix está reingresando al mundo de la franquicia 'Pacific Rim' con una serie de anime llamada 'Pacific Rim: The Black'. La próxima serie está siendo producida por Legendary Television Studios, con Polygon Pictures asumiendo la parte de animación.

El primer tráiler oficial de 'Pacific Rim: The Black' presenta el diseño de estilo anime y brinda una breve idea de cuál será la historia. La próxima serie de anime seguirá a Taylor y Hayley en una aventura en Australia para buscar y rescatar a sus padres. El tráiler lanzado también se burló de los fanáticos de la franquicia 'Pacific Rim' sobre cómo el mundo Kaiju aún está evolucionando.

La serie de anime Pacific Rim: The Black está programada para el 4 de marzo de 2021 en Netflix. La Verdad Noticias tiene las cinco cosas más importantes que debe saber sobre la próxima serie de televisión en streaming de estilo anime.

¿Quiénes son los directores de 'Pacific Rim: The Black'?

La serie de 'Pacific Rim: The Black' fue creada por Greg Johnson, quien anteriormente trabajó en 'Transformers: Rescue Bots' y el escritor de Marvel Comics Craig Kyle. Los personajes y la estructura narrativa se basan en la historia de 'Pacific Rim' de Travis Beacham y Guillermo del Toro.

¿Quiénes son los locutores?

La serie de anime 'Pacific Rim: The Black' de Netflix trae a aclamados locutores japoneses. Yui Shimodaya dando voz a Hayley Travis. Shimodaya ha trabajado anteriormente en un programa de televisión de 2006, 'Gintama'.

Yusuke Kobayashi interpretará a Taylor Travis. Kobayashi, de 35 años, ha logrado el éxito internacional después de trabajar en proyectos como 'A Certain Scientific Railgun S', 'White Album 2', 'The Heroic Legend of Arslan', 'Shimoneta', 'The Saint's Magic Power is Omnipotent', y otros. Netflix aún no ha anunciado los nombres de los locutores en inglés.

Escena de la serie de Netflix 'Pacifi Rim: The Black'

¿Cuál es el trama de 'Pacific Rim: The Black'?

La historia está basada en la exitosa franquicia de películas 'Pacific Rim' de Del Toro y continuará mostrando las batallas épicas entre monstruos y robots. La serie de anime está preparada para expandir la historia contada en las dos primeras películas de 'Pacific Rim'.

La trama oficial de la serie de anime es: “Hubo un tiempo en que Kaiju se levantó de la Cuenca del Pacífico sólo para encontrarse con robots gigantes, Jaegers, construidos para luchar contra ellos. Ese tiempo ha pasado. Ahora, Australia ha sido invadida por Kaiju, lo que ha obligado a la evacuación de todo un continente.

Dejados atrás, los hermanos adolescentes Taylor y Hayley se embarcan en una búsqueda desesperada de sus padres desaparecidos, enseñándose a sí mismos a pilotar un Jaeger maltratado y abandonado hace mucho tiempo para ayudarles en su búsqueda y darles la más mínima esperanza de sobrevivir".

¿Cuándo se lanzará 'Pacific Rim: The Black'?

'Pacific Rim: The Black' está programado para su lanzamiento el 4 de marzo de 2021 en Netflix.

¿Habrá una temporada 2 de 'Pacific Rim: The Black'?

La adaptación de Netflix a 'Pacific Rim' estaba programada para ser lanzada en 2020. Sin embargo, la serie se retrasó por razones no reveladas. A partir de ahora, Netflix planea lanzar un total de dos temporadas de 'Pacific Rim: The Black'.

